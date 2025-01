Quali serie guardare su NOW a gennaio 2025? Ecco le ultime novità

Il mese di gennaio 2025 è ricchissimo di novità per NOW, soprattutto per gli appassionati di serie TV. La piattaforma di streaming di Sky, infatti, già dai primi giorni del mese, ha registrato l'arrivo di diversi nuovi contenuti. Ricordiamo che per guardare le serie TV di NOW è sufficiente attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese. Per accedere all'offerta e attivare il Pass basta visitare il sito ufficiale di NOW, tramite il link qui di sotto.

Le nuove serie da guardare su NOW

Una delle principali novità del mese su NOW è rappresentata da M. Il Figlio del Secolo, miniserie disponibile con le prime puntate dallo scorso 10 di gennaio 2025. La serie, diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, vede Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini e racconta, con uno stile narrativo unico, l'ascesa del fascismo in Italia.

Dal 12 gennaio, invece, è disponibile su NOW la stagione numero 12 dell'apprezzata serie I delitti del BarLume. In arrivo, a partire dal 21 gennaio 2025, invece, c'è I delitti della bella di notte – Moonflower Murders. Il prossimo 27 di gennaio, invece, arriverà Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103.

Tutti questi nuovi contenuti vanno ad affiancare le tante novità già disponibili nel catalogo di serie TV di NOW, sempre più punto di riferimento del settore dello streaming in Italia. Tra le recenti novità del catalogo (i primi episodi sono disponibili dal 30 dicembre scorso) c'è anche The Walking Dead: The Ones Who Live.

Quanto costa NOW: ecco le offerte di gennaio 2025

Per accedere al catalogo di contenuti di intrattenimento (film, serie TV e show) di Sky è necessario attivare il Pass Entertainment. Le opzioni disponibili sono tre ed è possibile scegliere il solo Pass Entertainement oppure puntare sui bundle con il Pass Cinema e l'Opzione Premium. Ecco i dettagli:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium: 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

