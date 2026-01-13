Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Quale VPN scegliere oggi? ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre
ExpressVPN è in offerta e diventa oggi la VPN migliore da attivare: ecco la promo da cogliere al volo per navigare in sicurezza.
Davide Raia
Pubblicato il 13 gen 2026
Per chi è alla ricerca della migliore VPN da attivare in questo momento, l'offerta di ExpressVPN rappresenta un'occasione da cogliere al volo. La VPN, una delle più efficaci e apprezzate disponibili sul mercato, è ora attivabile con un prezzo ridotto a 2,39 euro al mese, con un risparmio del 79%.

L'offerta in questione è legata all'attivazione del piano 2 Anni + 4 Mesi, per un totale di 28 mesi di utilizzo, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

La VPN da attivare oggi è ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e completa che offre tutto quello di cui si può aver bisogno per navigare in totale sicurezza e senza censure e blocchi su base geografica. Il servizio garantisce l'accesso a Internet con la possibilità di criptare il traffico dati oltre a una politica zero log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente durante l'uso della rete.

C'è poi la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server per spostare facilmente il proprio IP e, quindi, aggirare blocchi geografici e censure online durante la connessione. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app messe a disposizione da ExpressVPN. Da segnalare, inoltre, che il servizio include anche tool di protezione extra come il blocco degli annunci durante la navigazione oppure il blocco dei siti web pericolosi.

Con l'offerta in corso è possibile attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è legata all'attivazione del piano di 28 mesi e, quindi, rappresenta l'occasione giusta per poter navigare con una VPN illimitata e sicura per un lungo periodo di tempo e con condizioni molto vantaggiose.

