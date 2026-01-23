Quale offerta mobile scegliere oggi? Ecco perché Iliad è la scelta migliore

L'offerta di telefonia mobile da attivare a gennaio 2026 arriva da Iliad che mette a disposizione tanti Giga in 5G con un prezzo contenuto e fisso per sempre e con la possibilità di ottenere lo sconto sulla fibra ottica.

La promo in questione è Giga 200 e include 200 GB con un prezzo ridotto fino a 9,99 euro al mese. Per accedere subito a questa tariffa è sufficiente accedere al sito ufficiale di Iliad, con anche l'opzione di poter richiedere una eSIM.

Passa a Iliad con l'offerta di gennaio 2026

Con Giga 200 di Iliad è possibile sfruttare una tariffa davvero completa. Tra le caratteristiche troviamo minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G. In roaming in UE è possibile sfruttare minuti e SMS illimitati oltre a 15 GB ogni mese senza alcun costo aggiuntivo.

La tariffa permette di ottenere lo sconto sulla fibra ottica FTTH di Iliad che sarà attivabile con un prezzo ridotto fino a 22,99 euro al mese, con prezzo fisso e bloccato per sempre. C'è poi la possibilità di puntare su Iliadclub, la promo che permette di creare un gruppo di utenti (fino a 5 SIM) e ottenere 500 GB anziché 200 GB ogni mese, sempre con un costo di 9,99 euro al mese.

I clienti Iliad hanno la possibilità di acquistare smartphone Samsung oppure iPhone con finanziamento ad anticipo zero. In aggiunta, l'offerta è disponibiel anche richiedendo una eSIM. Il costo di attivazione non cambia ed è sempre 9,99 euro una tantum.

Per accedere subito alla promzoione è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere al sito dell'operatore, dove completare la procedura online di attivazione. La tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

