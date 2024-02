Qualcomm conferma arrivo di un nuovo OS Windows nel 2024

Qualcomm ha rivelato che la prossima versione di Microsoft Windows arriverà entro la metà del 2024. La notizia è trapelata durante la sua ultima conferenza sugli utili del primo trimestre del 2024 dell’azienda. Come rivelato Cristiano Renno Amon, presidente e CEO dell'azienda: “Stiamo seguendo il lancio di prodotti con questo chipset legato alla prossima versione di Microsoft Windows che offre molte funzionalità di intelligenza artificiale di Windows. Manteniamo ancora la stessa data, guidata da Windows, che è la metà del 2024, in preparazione per il ritorno a scuola”. Il chipset menzionato da Renno Amon è lo Snapdragon X Elite. La stessa presentazione di Qualcomm ha suggerito di aver testato il suo chipset X Elite su un non meglio definito "sistema operativo Windows" diverso da Windows 11. Ciò può portare all'idea che forse l'azienda ha già eseguito internamente Windows 12 sul proprio hardware.

Qualcomm: il mistero su Windows 12 si infittisce

Le indiscrezioni sul prossimo lancio della nuova generazione di OS Microsoft, chiamato comunemente “Windows 12” si fanno sempre più insistenti. Tutto è iniziato con le notizie relative alla volontà di Microsoft di tornare ad effettuare il rilascio di un nuovo sistema operativo ogni tre anni. Da allora le voci su tale argomento (alcune anche prive di fondamento) hanno cominciato a diffondersi quasi a macchia d’olio. Report più recenti dipingono comunque un quadro diverso. Microsoft sembrerebbe aver cambiato idea e non rilasciare Windows 12 nel 2024. Tuttavia, ci sono prove contrastanti sulla questione. Microsoft sembra aver confermato che un "nuovo client Windows" sta effettivamente arrivando, anche se ciò potrebbe puntare verso Windows 11 versione 24H2. Inoltre, recentemente c'è stato un recente salto nella build da 26047 a 27545 che potrebbe indicare il primo passo verso un OS Windows di nuova generazione.

Questa non è la prima volta che viene menzionata la data di rilascio di metà 2024 per un Windows di nuova generazione. Prima di Qualcomm, l'anno scorso è emerso un altro report che affermava qualcosa di simile. A giugno Microsoft i suoi partner produttori di hardware si stavano preparando per il lancio di un sacco di "PC AI". Infine, anche un dirigente senior di Intel ha affermato che nel 2024 è previsto un “aggiornamento di Windows”. Bisognerà quindi prepararsi all’arrivo di un Windows 12 già in estate o il prossimo aggiornamento riguarderà ancora Windows 11? Lo scopriremo presto.