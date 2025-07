Qi2 25W: la nuova frontiera della ricarica wireless, tutti i dettagli e cosa cambia

Il mondo della ricarica wireless si prepara a vivere una nuova era con l’introduzione dello standard Qi2 25W, una rivoluzione tecnologica che promette di ridefinire le abitudini degli utenti e di aprire nuove prospettive nei settori più dinamici dell’elettronica di consumo. La presentazione ufficiale, avvenuta il 23 luglio 2025 a Washington D.C. sotto l’egida del Wireless Power Consortium (WPC), segna un traguardo fondamentale per la diffusione di una tecnologia che oggi interessa diversi settori.

La posizione del Consiglio di Amministrazione del WPC

Fady Mishriki, presidente del Consiglio di Amministrazione del WPC, ha dichiarato che i consumatori saranno entusiasti di sperimentare Qi2 25W, che offre una potenza quasi doppia rispetto al Qi2 originale. L’interesse per la certificazione di questa tecnologia è senza precedenti, così come la qualità e la varietà dei prodotti presentati dai nostri membri.

La sua posizione riflette l’entusiasmo e l’attenzione che il nuovo standard sta suscitando tra aziende e utenti finali, soprattutto grazie a un incremento del 70% nella potenza di ricarica rispetto al precedente Qi2 da 15W.

Un pubblico sempre più esigente

Questo significativo salto prestazionale risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla rapidità e all’efficienza dei processi di ricarica. L’aumento della potenza di ricarica non si limita a ridurre i tempi necessari per riportare alla piena autonomia i dispositivi mobili, ma contribuisce anche a rendere la tecnologia più versatile e adatta a una varietà di applicazioni, dalla mobilità elettrica ai sistemi di intrattenimento di bordo.

Smartphone Android

Per la prima volta, infatti, il protocollo Qi2 abbraccia non solo gli Apple iPhone, ma anche i principali smartphone Android. Questa apertura amplia notevolmente l’ecosistema della ricarica wireless, favorendo una reale interoperabilità tra dispositivi di marche differenti e semplificando la vita degli utenti, che potranno utilizzare un unico caricatore per più device.

Al momento, sono già stati certificati 14 dispositivi tra ricevitori e trasmettitori, mentre centinaia di altri prodotti attendono di completare il processo di certificazione, segno di un mercato in forte fermento.

Protocollo magnetico

Un altro aspetto innovativo introdotto dal Qi2 25W riguarda il protocollo magnetico, che garantisce un allineamento ottimale tra dispositivo e caricatore. Questo sistema non solo migliora la stabilità della connessione, ma consente anche una maggiore libertà nella scelta degli accessori, grazie a una compatibilità senza precedenti: si stima che oltre 1,5 miliardi di dispositivi certificati Qi2 siano già presenti sul mercato globale.