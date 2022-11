Python.NET ora in versione 3.0.0

Python.NET è un package pensato per i programmatori Python che offre un elevato livello di integrazione con .NET CLR (Common Language Runtime) e fornisce un potente scripting tool per i developer .NET.

Prima major release in 7 anni

Il progetto non ha dato notizie di sé per molto tempo e per questo motivo in molti lo avevano dato per abbandonato dal team che si occupa della sua implementazione. Un po' a sorpresa è arrivata invece la versione 3.0.0 appositamente pensata per garantire compatibilità con release più recenti di Python e .NET rispetto a quelle supportate fino ad ora.

Si tratta a conti fatti della prima major release nell'arco degli ultimi 7 anni. Come sottolineato dal mantainer Benedikt Reinartz (nome in codice "filmor"), per svilupparla sono stati necessari ben 2 anni di lavoro e gli interventi di numerosi contributor.

Le funzionalità principali

Questo impegno ha reso possibile il lancio di un aggiornamento che porta con sé il supporto per Python 3.9 e 3.10, un sistema di decoding che consente di controllare la conversione tra .NET e oggetti Python, un sistema di building nettamente semplificato, un'unica soluzione per lavorare con tutte le versioni di Python e con tutti i sistemi operativi e, non ultimo, il supporto per .NET 6.

Tra i maggiori cambiamenti rispetto alla molto longeva release 2.5.2 troviamo soprattutto la maggiore compatibilità cross-version con Python, fino ad ora infatti Python 3 veniva supportato regolarmente ma mancava la retrocompatibilità con la mailestone precedente.

Per quanto riguarda il building dei package Python, è da segnalare che per completarlo sarà sufficiente disporre di un SDK (Software Development Kit) sufficientemente aggiornato. Per il supporto di Python 3.11 è stato rilasciato l'apposito aggiornamento 3.0.1 di Python.NET.

Come specificato nelle note di rilascio della versione 3.0.0, nella maggior parte dei casi il progetto dovrebbe dovrebbe funzionare esattamente come uno sviluppatore Python si aspetterebbe. Gli sviluppatori C#, in alcuni casi, potrebbero osservare invece alcuni comportamenti inaspettati.