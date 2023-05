PureVPN: ottieni ora la tua VPN per 5 anni con lo sconto dell'89%

Il settore delle Virtual Private Network è ormai alquanto affollato e, individuare un servizio adatto alle proprie esigenze, non è semplice.

Individuare un provider rispettoso della privacy, efficace lato sicurezza e con un'ampia scelta di indirizzi IP è, già di per sé difficile e, se poi il budget a disposizione non è elevato, tutto si complica ulteriormente.

In questo senso, però, gli utenti più attenti sanno bene come agire. A volte, infatti, le aziende propongono delle promozioni in grado di abbassare il prezzo della VPN o di garantire una durata maggiore della sottoscrizione.

Quando ciò avviene, è bene approfittarne senza indugi. L'offerta clamorosa di PureVPN di cui stiamo per parlare, rientra proprio in questa logica.

Lo sconto clamoroso di PureVPN per il suo abbonamento da 5 anni

PureVPN è un provider che si è ritagliato un ruolo di tutto rispetto nel settore, forte di un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso.

Stiamo parlando di un'infrastruttura costituita da 6.500 nodi sparsi in più di 70 paesi. Il tutto per favorire velocità elevate, rendendo questa VPN funzionale ma capace di non appesantire neanche attività come lo streaming audiovisivo.

La rigida politica no-log, dimostra come per PureVPN la privacy dei propri utenti sia una priorità assoluta. Allo stesso tempo, l'assistenza risulta disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (attraverso canali come live chat, ticket e posta elettronica).

Tutte condizioni vantaggiose a cui, però, si aggiunge anche la promozione che abbiamo citato poco fa.

Con il piano da 5 anni, infatti, PureVPN vuole abbassare drasticamente il costo del suo servizio.

Si parla, in tal senso, di uno sconto dell'89%: ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN spendendo appena 1,24 euro al mese.

