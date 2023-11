Public Cloud: scalabilità e performance per le Web application

Perché sempre più aziende decidono di migrare da infrastrutture on-premise, cioè implementate localmente, al Cloud? Perché quest'ultimo determina effettivi vantaggi legati a scalabilità e gestione semplificata delle risorse, riduzione dei costi e dei carichi operativi, maggiore sicurezza, possibilità di accesso a servizi avanzati, continuità di servizio e conformità con le normative sulla conservazione, la protezione e il trattamento dei dati. Inoltre il Cloud non richiede investimenti significativi in termini di hardware, software, storage, manutenzione e personale specializzato. Soprattutto, si paga soltanto per le risorse effettivamente utilizzate e le si possono scalare facilmente in base alle proprie esigenze, così come è possibile incrementare o ridurre la capacità di calcolo, lo spazio di archiviazione e altri servizi con una flessibilità impensabile nelle infrastrutture locali.

Non esiste però un solo modello di distribuzione legato Cloud. Public Cloud, Private Cloud e Hybrid Cloud presentano infatti caratteristiche differenti e la scelta della soluzione più adatta dipende dalle caratteristiche del progetto che si intende sviluppare. Sei alla ricerca di una configurazione ottimale per la tua attività? Una guida all'acquisto non può che partire dalla basi del Cloud.

Public Cloud, Private Cloud e Hybrid Cloud: guida alla scelta

Con il Public Cloud i servizi sono di proprietà dei provider che li offrono al pubblico. Il controllo dell'infrastruttura è nelle mani del fornitore e gli utenti utilizzano i servizi senza doverne gestire la complessità tecnica. Le risorse vengono condivise tra più clienti che pagano esclusivamente per le risorse impiegate. Generalmente con tariffazione pay-as-you-go (pagamento in base al consumo).

Il Private Cloud è di proprietà di un'organizzazione specifica, ad esempio un'azienda che può ospitarlo anche nella propria struttura e ha il controllo totale dell'infrastruttura Cloud e dei servizi. Le risorse sono utilizzate unicamente dall'organizzazione proprietaria e la loro scalabilità può essere meno immediata rispetto al Public Cloud.

L'Hybrid Cloud combina infine elementi di Cloud pubblico e privato. L'utilizzatore ha il controllo su una parte dell'infrastruttura, quella privata, e utilizza servizi di Public Cloud messi a disposizione da terzi parti. Le risorse possono essere distribuite separatamente, destinando ad esempio la gestione dei dati sensibili al Private Cloud e le applicazioni meno esposte dal punto di vista della riservatezza al Public Cloud.

I vantaggi del Public Cloud

Rispetto agli altri due modelli di distribuzione, il Public Cloud presenta in genere dei notevoli vantaggi dal punto di vista della flessibilità, della scalabilità e dell'ottimizzazione del budget. Si tratta quindi di una soluzione ideale per chiunque desideri scalare facilmente le risorse, modulando storage e capacità computazionale in base alla crescita della propria attività. Il Public Cloud, inoltre, riduce notevolmente i costi di startup, garantisce sicurezza con il monitoraggio costante di dati e applicazioni ed è persino più efficiente dal punto di vista del consumo energetico rispetto alle infrastrutture locali.

Con il Public Cloud aziende, sviluppatori e professionisti possono lanciare velocemente servizi e applicazioni, riducendo i tempi necessari per lo sviluppo e il deployment: laddove il time-to-market fa la differenza, questa soluzione è inevitabilmente preferibile e questo grazie anche a funzionalità appositamente dedicate all'automatizzazione dell'infrastruttura. OVHcloud propone ad esempio un ecosistema completo di soluzioni standard per la distribuzione delle applicazioni nel Cloud, come per esempio risorse garantite, bilanciatori del carico di lavoro, supporto per tutti i Database Engine più utilizzati (MySQL, Radis, MongoDB) nonché strumenti per il Data Processing, il training e il deployment dei modelli di AI, il Project Management e la gestione dell'infrastruttura tramite soluzioni avanzate come OpenStack.

Elencare tutte la funzionalità disponibili sarebbe molto impegnativo, concentriamoci quindi su due aspetti particolarmente rilevanti per chi desidera creare un progetto sul Public Cloud: lo storage e l'orchestrazione delle applicazioni.

Public Cloud e storage

Disporre di tanto spazio per file e dati permette di sviluppare progetti online anche molto articolati, ma non basta: a fare la differenza sono le funzionalità per lo storage offerte dalle soluzioni di Public Cloud. OVHcloud, ad esempio, mette a disposizione il supporto per il Object Storage che consente di aggiungere istantaneamente dischi supplementari in modalità on-demand. In questo modo le applicazioni destinate ad elaborare grandi quantità di dati non rimarranno mai a corto di spazio. Per tutti i volumi di Object Storage è possibile catturare delle istantanee (snapshot) dello stato corrente dei dati, in modo da poterle ripristinare in qualsiasi momento. Tutti i volumi di Object Storage possono essere poi sottoposti a backup salvando le copie di sicurezza su un servizio di Object Storage.

Nello specifico l'Object Storage è un servizio compatibile con le API S3 (Simple Storage Service) che permette di accedere, sempre on-demand, ad uno storage illimitato in cui i dati vengono archiviati sotto forma di unità indipendenti (gli "oggetti" appunto.)

Le formule di Public Cloud di OVHcloud permettono anche di creare un Cold Archive senza limiti di volume (fino a svariati petabyte) nel quale conservare dati a lungo termine. Questi ultimi potranno poi essere recuperati quando necessario, con la sicurezza di uno storage a nastri magnetici sviluppato da un'architettura resiliente composta da più Data Center. Nello stesso modo è possibile creare un Cloud Archive da destinare ai dati consultati più di rado che, in ogni caso, devono essere conservati con la massima cura.

Kubernetes e orchestrazione

L'orchestrazione è divenuta ormai una pratica fondamentale per la gestione dei container: si tratta di una soluzione con la quale si facilitano e automatizzano i processi di networking, la scalabilità e la distribuzione degli ambienti software in cui ospitare sorgenti, librerie e dipendenze di applicazioni e piattaforme. Quando si parla di orchestrazione, Kubernetes diventa un punto di riferimento per aziende, amministratori di sistema e sviluppatori, ecco perché il servizio Managed Kubernetes del Public Cloud consente di orchestrare i propri container tramite un cluster Kubernetes certificato CNCF (Cloud Native Computing Foundation).

Grazie al Managed Private Registry è possibile gestire una repository appositamente dedicata alle proprie applicazioni e accedere rapidamente a tutte le immagini Docker o chart Helm, mentre il catalogo di immagini private permette di ospitare le immagini personalizzate dei server virtuali rendendole immediatamente disponibili per i propri progetti. Si ha bisogno di applicazioni preinstallate o di semplici immagini di sistema? Nessun problema: OVHcloud permette di scegliere tra decine di immagini gestite direttamente dal provider in un catalogo pubblico.

Le funzionalità per l'orchestrazione includono strumenti per la gestione del workflow, consentendo di automatizzare le operazioni di gestione delle risorse disponibili in Cloud. Per quanto riguarda invece il carico di lavoro, il servizio Managed Kubernetes sfrutta inoltre degli appositi bilanciatori con cui gestire le variazioni di traffico e distribuire le risorse in modo equilibrato. L'orchestrazione OpenStack permette infine di progettare e sviluppare la propria infrastruttura tramite modelli utilizzabili come codice per rendere più rapido il deployment o le altre fasi connesse allo sviluppo di applicazioni.

Conclusioni

Il Public Cloud è la soluzione ideale per chiunque sia alla ricerca di una soluzione scalabile e performante con cui gestire i propri progetti online. Parliamo di una modalità di distribuzione del Cloud fortemente orientata all'ottimizzazione delle risorse che dà il suo meglio quando è supportata da un ecosistema di soluzioni per il deploy delle applicazioni in Cloud: per questa ragione un provider quale OVHcloud offre soluzioni di Cloud Pubblico con prodotti adatti ad un ampio spettro di attività, compresi strumenti per la gestione avanzata dello storage e l'orchestrazione dei container tramite Kubernetes.