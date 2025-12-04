Provaci NeN: la promozione che offre 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas

NeN, fornitore luce e gas appartenente al Gruppo A2A, offre uno sconto di 36 euro in bolletta nell'ambito della promo Provaci. I nuovi clienti che sottoscrivono qualsiasi fornitura disponibile con NeN, inserendo in fase di iscrizione il codice PROVACINEN nell'apposito campo, riceveranno uno sconto di 36 euro spalmato sulle bollette luce e gas di un anno.

Di mese in mese, NeN si è fatto largo nella proposta caotica del mercato libero italiano, distinguendosi rispetto alla maggior parte della concorrenza per offrire una fornitura energetico con il prezzo della materia prima luce bloccato per dieci anni. Restando nella cerchia di offerte a prezzo fisso, si annoverano anche Luce | Due e Gas | Due, che permettono di bloccare il prezzo per due anni consecutivi.

Le offerte a prezzo fisso di NeN

Detto che il codice promozionale PROVACINEN è valido su qualsiasi tipo di fornitura proposta, ecco le tariffe associate alle tre principali offerte di NeN. Come è facilmente intuibile, il prezzo è da considerarsi bloccato, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato nel corso dei prossimi mesi, quando in genere i rincari sono all’ordine del giorno.

Luce | Dieci

0,106 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dieci anni consecutivi

10 euro al mese: costo per la quota fissa

10 anni: il periodo in cui il costo della materia prima non subirà variazioni

Luce | Due

0,109 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi

9 euro al mese: costo per la quota fissa

2 anni: il periodo in cui il costo della materia prima non subirà variazioni

Gas | Due

0,385 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi

9 euro al mese: costo per la quota fissa

2 anni: il periodo in cui il costo della materia prima non subirà variazioni

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.