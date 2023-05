Prova il cloud crittografato Internxt: come ottenere il piano gratis

L'occasione per scegliere un cloud storage open source e crittografato è finalmente arrivata: Internxt, servizio di archiviazione cloud che si contraddistingue soprattutto per la completa tutela della privacy dell'utente grazie a un sofisticato sistema di crittografia decentralizzata, offre l'opportunità di provare gratuitamente il servizio senza rischi e ottenere a costo zero fino a 10 GB di spazio.

Ecco perché Internxt conviene

Internxt è stato progettato con la privacy dell'utente come centro focale: ogni file caricato nell'archivio viene sottoposto a crittografia end-to-end lato client, che garantisce il controllo completo su tutti i tuoi dati più sensibili. Attraverso l'utilizzo di server decentralizzati, inoltre, Internxt offre un livello di affidabilità superiore.

Oltre all'archiviazione di file - fotografie, video, documenti di lavoro o altro - potrai anche condividere cartelle, effettuare backup dei tuoi device, ma soprattutto il tuo spazio cloud sarà sempre sincronizzato tra tutti i tuoi dispositivi. Ciò significa che potrai accedere ai tuoi file in qualsiasi momento, ti basta una connessone Internet.

Internxt offre inoltre un piano gratuito, seppur limitato fino a 10 GB, che ti permette di testare le funzionalità del provider. Questo ti consente di sperimentare il servizio e valutarne l'efficacia prima di effettuare un'eventuale scelta di acquisto.

I piani disponibili in abbonamento vanno da 20 GB di spazio a 10,68 euro annui, a 200 GB (41,88 euro all'anno), fino a 2 TB, il cui costo è di 107,88 euro fatturati annualmente. Tutte e tre le opzioni proposte da Internxt garantiscono archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e a tutti i servizi offerti dalla piattaforma.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.