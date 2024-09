Prova gratis per 3 mesi i migliori giochi su Apple Arcade

Apple Arcade è la piattaforma streaming di videogiochi di proprietà dell'azienda di Cupertino. Dalla sua ha numerosi punti di forza, su tutti l'accesso illimitato a più di 200 giochi privi di pubblicità, interruzioni e acquisti in-app. Inoltre sono disponibili sia online che offline, con la possibilità di giocarci quando e dove si vuole.

A tutto questo si aggiunge una promozione che consente di provare 3 mesi gratis di Apple Arcade acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Per aderire all'offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del servizio Apple.

Una volta attivata la promo, si è liberi di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Segue ora una lista dei migliori giochi disponibili sulla piattaforma.

Sayonara Wild Hearts

Rilasciato dallo sviluppatore Simogo nel 2019, Sayonara Wild Hearts è un videogioco d'azione con protagonista una giovane donna in sella a una moto impegnata in una folle corsa a ritmo di musica. Il gameplay è ideale per giocare in mobilità. Tra i riconoscimenti più autorevoli, ha vinto il British Academy Video Games Award per la categoria Artistic Achievement.

Fantasian

Un gioco di ruolo dalla grafica e storia di livello superiore. In Fantasian, nato dall'ideatore di Final Fantasy, il giocatore è chiamato a risolvere enigmi, lottare contro mostri e scoprire altri mondi fantastici. La durata complessiva del gioco è compresa tra le 60 e 90 ore.

NBA 2K25 Arcade Edition

Il prossimo 3 ottobre sarà disponibile la nuova versione di NBA 2K, che si conferma di anno in anno come uno dei migliori titoli sportivi presenti su Apple Arcade. Tra le novità di quest'anno i miglioramenti apportati alla modalità Greatest e la possibilità di esplorare The Neighborhood. In attesa che esca, è sempre possibile provare NBA 2K24.

