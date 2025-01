Prova gratis ExpressVPN per 7 giorni con accesso completo

ExpressVPN, uno dei servizi VPN migliori presenti sul mercato, offre 7 giorni di prova gratuita su tutti i suoi piani. Durante il periodo di prova, ciascun utente beneficia inoltre dell'accesso completo al servizio.

Al termine, è possibile scegliere se continuare ad usare il servizio, sfruttando una delle promo in corso, oppure disdire il rinnovo senza costi aggiuntivi. Tra le altre cose, il piano di due anni è in offerta a 4,87 euro al mese invece di 12,63 euro, grazie al 61% di sconto, a cui si aggiungono 4 mesi extra gratuiti e una eSIM gratis da 5 Giga del servizio holiday.com.

La prova gratuita su ciascun piano disponibile è riscattabile su questa pagina del sito ufficiale ExpressVPN.

ExpressVPN: non solo una VPN

Uno dei motivi per cui ExpressVPN è da ritenersi uno dei migliori servizi nel campo VPN riguarda le tante funzionalità extra incluse nei suoi piani. Tra queste si annoverano anche il blocco degli annunci, per rendere così l'esperienza di navigazione più gratificante, e un gestore di password, per non dimenticare più le credenziali dei servizi a cui si è iscritti.

Detto questo, il nome della VPN non lascia molto spazio all'immaginazione. Si chiama così perché garantisce una connessione più veloce rispetto alla concorrenza, grazie anche all'utilizzo del protocollo VPN pionieristico Lightway, progettato dal team per offrire un'esperienza di connessione superiore alla media.

Vale poi la pena sottolineare la politica no-log seguita dall'azienda. Si tratta a tutti gli effetti di una VPN ultra privata, dal momento che nessuno è in grado di vedere il traffico web degli utenti, neppure chi lavora all'interno di ExpressVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.