Prova gratis Apple TV+ e guarda le 3 serie più sottovalutate

L'offerta di Apple TV+ consente di attivare un periodo di prova gratuita della durata di 3 mesi acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Il riscatto della promozione deve avvenire entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo, tramite l'accesso al proprio ID Apple e l'app predefinita Apple TV da questa pagina.

Una volta attivo il periodo di prova, ti consigliamo di guardare quelle che sono le 3 serie più sottovalutate del catalogo Apple TV+: Bad Sisters (foto di copertina), Criminal Record e Pachinko - La moglie coreana.

Le 3 serie più sottovalutate di Apple TV+

Iniziamo da Bad Sisters, serie tv irlandese del 2022 ideata da Sharon Horgan, Brett Baer e Dave Finkel. La serie è incentrata sulla vita delle sorelle Garvey, unite dalla morte prematura dei loro genitori e dalla promessa che si sono fatte di proteggersi a vicenda a qualunque costo.

Un'altra serie sottovalutata è Criminal Record, un police drama dove i colpi di scena in serie non mancano. Da segnalare la presenza di un carismatico Peter Capaldi, che nella serie interpreta un veterano della polizia in perenne contrasto con la collega June Lenker (Cush Jumbo).

Chiudiamo infine con Pachinko - La moglie coreana. Ispirata al best seller indicato dal New York Times, la serie racconta sogni e speranze di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni. Nel cast gli attori Yoon Teo-jeong, Lee Minho e Kim Min-ha.

Puoi sottoscrivere la prova gratuita di Apple TV+ tramite questa pagina del sito ufficiale. Se non hai acquistato né un iPhone, né un iPad né un Mac, né una Apple TV, puoi sempre beneficiare di una prova di 7 giorni se è la prima volta che ti iscrivi al servizio, oppure di 1 mese sottoscrivendo l'abbonamento Apple One.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.