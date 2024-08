Prova gratis Apple Music per 6 mesi con questo semplice trucco

Senza troppi giri di parole, Apple Music è uno dei punti di riferimento tra le piattaforme musicali in streaming. Merito degli oltre 100 milioni di brani presenti in catalogo, del fatto che non vi sia traccia di pubblicità, e di funzionalità extra come l'audio spaziale e Apple Music Sing, grazie alla quale è possibile leggere il testo della canzone in tempo reale mentre la si ascolta.

Se hai scelto di cambiare la tua precedente piattaforma, ti segnaliamo l'opportunità di provare gratis Apple Music per 6 mesi se acquisti un iPhone, gli auricolari AirPods, lo smart speaker HomePod o uno dei prodotti Beats idonei. Al termine della prova potrai poi scegliere se rinnovare o disdire senza costi aggiuntivi.

Come provare gratis Apple Music per 6 mesi

Per provare gratis per 6 mesi il servizio streaming musicale Apple Music occorre acquistare uno di questi dispositivi (o averne completato la prima configurazione non più di 90 giorni fa):

iPhone;

AirPods di seconda e terza generazione;

AirPods Pro;

AirPods Max;

HomePod;

HomePod mini;

Beats: Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds+, Beats Studio Pro.

Questa invece la procedura per il riscatto:

Accendi il dispositivo idoneo alla prova gratuita. Collegalo via Bluetooth con il tuo iPhone o iPad. Accedi al tuo ID Apple. Apri l'app Apple Music (presente di default in tutti i device della casa di Cupertino). Attendi la comparsa del banner dell'offerta. Premi su "Ottieni 6 mesi gratis".

Qualora il banner non compaia, verifica anzitutto che l'offerta non sia presente nella sezione Home dell'app. Dopodiché, accertati di aver eseguito correttamente l'aggiornamento all'ultima versione disponibile.

Puoi riscattare il tuo periodo di prova tramite questa pagina di Apple Music.

