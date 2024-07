Prova gratis 6 mesi Apple Music con uno di questi dispositivi

Più di 100 milioni di brani, ascolto offline su qualunque dispositivo, senza pubblicità: è quanto offre la piattaforma streaming Apple Music, punto di riferimento del settore. Se stai valutando l'iscrizione a un nuovo servizio musicale, ti segnaliamo la possibilità di ottenere 6 mesi gratis con iPhone, AirPods, HomePod o uno dei prodotti Beats idonei.

Di seguito ti mostreremo i dispositivi compatibili per la prova gratuita di 6 mesi e le indicazioni su come riscattare la tua offerta.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

I dispositivi idonei a ottenere l'offerta di 6 mesi gratuiti di Apple Music sono:

iPhone : tutti i modelli in commercio

: tutti i modelli in commercio AirPods : AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro e AirPods Max

: AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro e AirPods Max HomePod : HomePod classico, HomePod mini

: HomePod classico, HomePod mini Beats: Beats Studio Buds+, Powerbeats Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Pro, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats

Per il riscatto della prova gratuita di 6 mesi segui invece i seguenti passaggi:

Con dispositivo audio

Collega il tuo dispositivo audio al tuo iPhone o iPad. Apri l'app Apple Music ed effettua l'accesso con il tuo ID Apple. Tocca "Ottieni 6 mesi gratis" nel banner che compare in automatico.

Con iPhone

Effettua l'accesso con il tuo ID Apple. Apri l'app Apple Music. Tocca "Ottieni 6 mesi gratis" nel banner dell'offerta.

Qualora il messaggio con la promozione non compaia in automatico, troverai l'offerta nella sezione Home. In caso contrario, assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all'ultima versione di iOS o iPadOS.

Altra cosa importante da sapere: da quando connetti per la prima volta il tuo nuovo dispositivo, hai 90 giorni di tempo per riscattare i 6 mesi gratuiti.

Puoi ottenere la tua prova gratuita di Apple Music su questa pagina del servizio streaming musicale.

