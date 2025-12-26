Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Protezione digitale: attiva TotalAV Premium e risparmia 80 $

TotalAV Premium 2026 è in offerta a 19 dollari: antivirus pluripremiato, protezione in tempo reale, VPN e strumenti privacy per più dispositivi, con rimborso 30 giorni.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 26 dic 2025
Nel periodo delle vacanze, quando si viaggia di più e si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche per navigare, fare acquisti online o per lo streaming, la sicurezza digitale diventa un elemento centrale. Con l'offerta speciale di TotalAV propone una soluzione completa per proteggere dispositivi e dati personali, con un forte sconto rispetto al prezzo di listino.

Scopri l'offerta di TotalAV

Antivirus pluripremiato e protezione in tempo reale

TotalAV Premium 2026 è un antivirus pluripremiato, valutato “Eccellente” su Trustpilot e apprezzato da milioni di utenti nel mondo. Il software offre protezione in tempo reale, aggiornamenti delle definizioni dei virus ogni ora e un tasso di rilevamento del malware del 100% nei test indipendenti, con zero falsi positivi. La scansione copre virus, trojan, ransomware, spyware e adware, garantendo una difesa completa contro le minacce online.

Offerta e prezzi

Grazie alla promozione attiva, TotalAV Premium è disponibile a 19 dollari per il primo anno, invece di 99 dollari, con un risparmio immediato di 80 dollari. Il piano base protegge fino a 3 dispositivi, mentre le versioni Internet Security e Total Security estendono la copertura rispettivamente a 6 e 8 dispositivi, includendo anche VPN integrata, Adblock, Password Manager e strumenti avanzati per la privacy. Tutti i piani sono coperti da garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Compatibilità e strumenti aggiuntivi

TotalAV è multipiattaforma, compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, e include strumenti di ottimizzazione del sistema, pulizia del disco, gestione del browser e protezione contro il phishing. L’estensione WebShield blocca automaticamente siti dannosi e tentativi di truffa, mentre la VPN consente di navigare in modo anonimo e sicuro, anche su reti pubbliche.

Sicurezza a casa e in viaggio

Che si utilizzi un laptop, uno smartphone o un tablet, TotalAV offre una protezione continua sia a casa sia fuori, rendendolo una soluzione adatta a famiglie, professionisti e viaggiatori. L’approccio “tutto in uno” permette di centralizzare antivirus, privacy e sicurezza online in un’unica piattaforma. Per conoscere l’offerta completa di TotalAV clicca qui.

