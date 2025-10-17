Protezione dal phishing: risparmia fino al 70% sui prodotti Avast

In settimana la notizia di tre arresti e due denunce nei confronti di una banda di criminali informatici a Napoli, accusata di aver clonato le carte di credito di ignare vittime, ha riacceso i riflettori sulla pericolosità del phishing. Tale pratica è sempre più utilizzata dagli hacker per ottenere con l'inganno informazioni sensibili come dati personali, credenziali bancarie e codici di sicurezza delle carte.

Al di là del livello di prudenza che si può adottare in casi come questi, rimane indispensabile affidarsi a un prodotto di cybersicurezza completo, in grado cioè di offrire una protezione granitica dal phishing. A questo proposito segnaliamo l'ultima offerta di Avast sui prodotti Premium Security e Ultimate, ora in sconto del 70% con prezzi rispettivamente di 21,90 euro e 31,50 euro per un anno. Di fatto, i prezzi partono da 1,82 euro al mese per il piano Premium Security e 2,62 euro al mese per il piano Ultimate.

Protezione dai siti di phishing con i prodotti Avast

Tra le funzionalità chiave di entrambi i prodotti di cybesecurity del marchio Avast si annovera la protezione dai siti di phishing, grazie al riconoscimento automatico di uno o più link malevoli contenuti in un'e-mail sospetta, oltre che con il blocco di siti riconosciuti come potenziali minacce per i propri dati sensibili.

Con Premium Security e Ultimate si ottiene anche la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi a cui si è connessi per navigare in Internet, un altro importante elemento per un'esperienza online più sicura, in particolare se ci si trova fuori casa, che sia in Italia o all'estero fa poca differenza. A tutto questo, poi, si aggiunge il blocco degli attacchi con accesso remoto al computer e l'aiuto dell'assistente Avast per rilevare la presenza delle sempre più frequenti ormai truffe online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.