Protezione a 360° con Norton: se non ti protegge, ti rimborsa

La minaccia delle attività hacker si insinua costantemente nei meandri della rete, mettendo a rischio le informazioni di tutti. Tuttavia, c'è un'azienda che ha preso l'iniziativa di difenderci da queste insidie digitali: Norton. Con anni di esperienza nel campo della sicurezza informatica, Norton offre una soluzione completa per proteggere i tuoi dispositivi. Grazie a uno sconto esclusivo del 59%, puoi ottenere Norton 360 Premium, la loro soluzione più avanzata, a soli 44,99 euro per il primo anno.

Protezione completa per tutti i tuoi dispositivi

Norton 360 Premium si propone come una soluzione all-in-one per proteggere tutti i tuoi dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo che utilizzi. Il prodotto va oltre l'antivirus tradizionale, offrendo una serie di funzionalità avanzate che rendono la tua esperienza online più sicura che mai.

Dalla protezione in tempo reale che ti difende dalle minacce alla VPN sicura per navigare in modo anonimo, fino all'aggiunta di crittografia avanzata. Norton 360 Premium include anche un password manager intuitivo, che genera memorizza e gestisce tutte le tue password, e un cloud storage in cui salvare tutti i tuoi file e documenti importanti.

A tutto ciò si aggiunge la funzione di protezione minori con cui puoi gestire le attività online dei tuoi figli e creare un ambiente sicuro per la navigazione, e l'innovativo SafeCam per PC che ti avverte di eventuali tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam, proteggendo la tua privacy e prevenendo spiacevoli intrusioni.

Per rendere questa offerta ancora più completa, Norton offre un ulteriore livello di sicurezza con il Dark Web Monitoring. Questo strumento scansiona e monitora il Dark Web per verificare se le tue informazioni personali sono state compromesse. In caso di violazione dei dati, verrai prontamente avvisato, permettendoti di prendere le misure necessarie per proteggere la tua identità.

Inoltre, Norton garantisce la propria "Promessa Protezione Virus". Se, nonostante tutte le misure di sicurezza, il tuo dispositivo dovesse essere infettato da un virus che l'azienda non riesce a rimuovere, verrai rimborsato.

In conclusione, Norton 360 Premium offre un'ampia gamma di funzionalità per proteggere i tuoi dispositivi e mantenere al sicuro le tue informazioni personali. Con lo sconto esclusivo del 59% disponibile, puoi ottenere questa soluzione avanzata a soli 44,99 euro: prezzo che, ricordiamo, è riservato ai nuovi utenti e per il primo anno di abbonamento.

