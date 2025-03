Proteggiti dallo stalking online con Incogni, in sconto del 55%

Navigare su Internet senza rischi per la privacy è sempre più complicato. I dati personali vengono raccolti, archiviati e venduti senza che gli utenti ne siano pienamente consapevoli, esponendoli a possibili casi di stalking, molestie o utilizzi impropri delle informazioni. Per difendersi da queste minacce, uno strumento efficace è Incogni, che aiuta a rimuovere i dati personali da oltre 180 database di data broker.

Grazie alla promozione attuale, è possibile ottenere il piano annuale di Incogni con il 55% di sconto, al costo di 6,29 euro al mese. Per attivare l’offerta è sufficiente inserire il codice SWITCHON al momento dell’acquisto.

Come Incogni aiuta a proteggere la privacy dallo stalking online

Molte informazioni personali finiscono nei database di società specializzate nella raccolta e nella vendita di dati. Questi dati possono essere utilizzati per scopi pubblicitari, ma anche da malintenzionati per attività di stalking o per tentativi di truffa.

Incogni si occupa di individuare e rimuovere automaticamente queste informazioni, inviando richieste di eliminazione ai principali broker di dati. Questo riduce notevolmente il rischio che i dati personali vengano esposti o utilizzati senza il consenso dell’utente.

Oltre alla protezione dallo stalking online, Incogni offre funzionalità avanzate per garantire maggiore sicurezza e controllo sulla propria identità digitale:

Rimuove i dati dai database di data broker , limitando il rischio che vengano venduti o utilizzati per scopi non autorizzati;

, limitando il rischio che vengano venduti o utilizzati per scopi non autorizzati; Protegge contro il furto di identità , riducendo la possibilità che i dati personali finiscano nelle mani sbagliate;

, riducendo la possibilità che i dati personali finiscano nelle mani sbagliate; Monitora continuamente per assicurarsi che le informazioni eliminate non vengano nuovamente raccolte.

Per ridurre l’esposizione dei dati personali e proteggersi da stalking e usi impropri delle informazioni, è possibile attivare Incogni con il 55% di sconto sul piano annuale, al prezzo di 6,29 euro al mese. Per usufruire dell’offerta, basta andare sul sito di Incogni e inserire il codice SWITCHON in fase di acquisto e iniziare subito a tutelare la propria privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.