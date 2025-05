Proteggiti dalle truffe con AI insieme a LastPass, il password manager gratis per 30 giorni

Oggi esiste un modo intelligente per difenderti dai cybercriminali: LastPass, il password manager che ti semplifica la vita e ti protegge dal futuro digitale pericoloso e dagli attacchi più sofisticati e veloci che sfruttano l'intelligenza artificiale.

Esatto: ormai le minacce non sono più relegate solo ai vecchi virus o ad email truffaldine, ma sfruttano l'AI per essere il meno riconoscibili possibile. Con LastPass proteggi tutti i tuoi accessi e i tuoi dati, a un prezzo davvero super conveniente.

Password complesse senza sforzo, e che non devi neanche ricordare

LastPass è come un portiere tuttofare per la tua vita digitale. Non solo ricorda tutte le tue credenziali al posto tuo, ma crea password super complesse e uniche per ogni account. Ogni tua chiave d’accesso viene conservata in una cassaforte crittografata, lontana dagli occhi indiscreti dei bot e dei malintenzionati. Due soluzioni, una sicurezza totale:

LastPass Premium ti protegge a soli 2,90€ al mese, con tutto ciò che serve per blindare la tua vita digitale.

ti protegge a soli 2,90€ al mese, con tutto ciò che serve per blindare la tua vita digitale. Con LastPass Families, a 3,90€ al mese, puoi estendere la protezione anche alla tua famiglia: ogni membro con il proprio spazio sicuro.

Oggi l’intelligenza artificiale viene usata per generare phishing realistici, violare password più facilmente e simulare identità. In questo scenario, la gestione delle password è diventata la prima linea di difesa. E con LastPass non ti servono più foglietti, appunti sparsi o memoria d’elefante. Basta un solo accesso principale, e il gioco è fatto: sei dentro a tutto in modo sicuro. Accedere alla tua email, all’e-banking o allo store online preferito: con LastPass i campi si riempiono automaticamente per te, facendoti risparmiare tempo e memoria. E se condividi account con colleghi o familiari, nessun problema: puoi inviare in sicurezza le credenziali senza rischiare di farle finire nelle mani sbagliate.

