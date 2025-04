Proteggiti dal dark web con Norton 360 Advanced: è in sconto del 70%

Norton 360 Advanced è uno degli antivirus più completi che ci siano sul mercato. Oltre a offrire una protezione efficace contro malware, ransomware e altre minacce informatiche, questo strumento mette a disposizione anche una VPN, per rendere privata la propria connessione.

Una delle sue funzionalità che lo distinguono dagli altri piani è però quella dedicata al monitoraggio e alla protezione dal dark web. Nelle prossime righe entriamo nel dettaglio, ma prima vogliamo dirti che in questo momento Norton 360 Advanced è in sconto del 70% al prezzo di 3,33€ al mese. La promo però non durerà molto, quindi bisogna approfittarne.

Norton 360 Advanced ti protegge dal dark web

Con il termine "dark web" si intendono quel gruppo di siti Internet nascosti e accessibili solo mediante un browser dedicato. Spesso al suo interno si nascondono truffatori e malintenzionati: questi ultimi possono acquistare o vendere informazioni personali indisturbati, visto che si tratta di siti web o forum difficili da trovare.

Norton 360 Advanced, con la sua funzionalità integrata di monitoraggio del dark web. In sostanza, questo software esegue una scansione accurata anche delle parti più nascoste del dark web e avvisa se le informazioni dell'utente vengono individuate.

Ecco come funziona il dark web monitoring:

Quando ti registri per la prima volta a Norton 360 Deluxe, inizia a monitorare il dark web alla ricerca del tuo indirizzo e-mail;

alla ricerca del tuo indirizzo e-mail; A questo punto è possibile aggiungere altre informazioni che il dark web monitoring deve verificare, tra cui il tuo numero di telefono, i numeri delle carte di credito, i numeri di account assicurativi;

che il dark web monitoring deve verificare, tra cui il tuo numero di telefono, i numeri delle carte di credito, i numeri di account assicurativi; Se le tue informazioni personali vengono rilevate, Norton 360 Advanced ti invia una notifica.

Tutto questo, insieme alle molte altre funzionalità di Norton 360 Advanced (compreso password manager, parental control e backup cloud) al prezzo di 3,33€ al mese grazie allo sconto del 70%. Vai all'offerta sul sito di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.