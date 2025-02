Proteggiti dal dark web con Norton 360 Advanced, con il 66% di sconto

Nel vasto mondo digitale, le minacce informatiche si nascondono ovunque, e il dark web è uno dei luoghi più pericolosi per la sicurezza dei tuoi dati personali. Norton 360 Advanced offre una protezione avanzata contro il furto d’identità grazie al suo dark web monitoring, che rileva in tempo reale se le tue informazioni sensibili – come email, password o dati bancari – vengono esposte nei mercati illegali online.

Ora puoi attivare il piano annuale con uno sconto del 66% a soli 44,99€ anziché 134,99€.

Come funziona la protezione dal dark web offerta da Norton 360 Advanced

Il dark web monitoring di Norton 360 Advanced si occupa di monitorare continuamente i database del dark web per verificare se i tuoi dati personali siano stati compromessi. Se vengono trovati, riceverai una notifica immediata con consigli su come proteggerti, come il cambio password o l’attivazione di misure di sicurezza avanzate.

Questa funzionalità è essenziale per prevenire frodi, accessi non autorizzati e furti d’identità, evitando che le tue informazioni finiscano nelle mani di hacker o truffatori.

Oltre alla protezione dal Dark Web, Norton 360 Advanced integra una suite completa di strumenti per la sicurezza online:

Antivirus avanzato : difesa in tempo reale contro malware, ransomware e minacce zero-day;

: difesa in tempo reale contro malware, ransomware e minacce zero-day; VPN illimitata : navigazione sicura e anonima per proteggere i tuoi dati su qualsiasi rete;

: navigazione sicura e anonima per proteggere i tuoi dati su qualsiasi rete; Password Manager : gestione sicura delle credenziali d’accesso per evitare il rischio di furto di password;

: gestione sicura delle credenziali d’accesso per evitare il rischio di furto di password; Parental Control : strumenti di supervisione per proteggere la navigazione online dei più piccoli;

: strumenti di supervisione per proteggere la navigazione online dei più piccoli; Safecam per PC : blocco degli accessi non autorizzati alla webcam per evitare intrusioni;

: blocco degli accessi non autorizzati alla webcam per evitare intrusioni; Backup su cloud da 200 GB: spazio di archiviazione protetto per mettere al sicuro i tuoi file più importanti.

Proteggere i tuoi dati dal Dark Web e dalle minacce informatiche è essenziale, e ora puoi farlo a un prezzo esclusivo. Per un periodo limitato, Norton 360 Advanced è disponibile a soli 44,99€ all’anno invece di 134,99€, con uno sconto del 66%.

Vai sul sito di Norton e attiva subito la protezione completa per il tuo dispositivo e la tua identità digitale.

