Proteggi tutti i tuoi dispositivi con Surfshark VPN a 2,19€ al mese

Quanto vale la nostra sicurezza online? Navigare sul web e utilizzare i servizi e le piattaforme digitali è una grande opportunità, ma anche un rischio costante di subire attacchi informatici, sottrazione dei dati personali, furti d’identità e molto altro ancora. Con Surfshark VPN la sicurezza diventa prioritaria potendo navigare senza alcun tipo di preoccupazione o limitazione.

Gli strumenti per la sicurezza online di Surfshark VPN

Scaricando Surfshark VPN e attivando il relativo abbonamento è possibile collegare tutti i dispositivi (smartphone, PC, tablet, console, Smart TV, eccetera) usufruendo di una navigazione estremamente sicura. Con Surfshark VPN i dati personali non vengono tracciati neanche dal provider, potendo così accedere a qualsiasi sito in totale sicurezza.

Tra gli aspetti interessanti di Surfshark VPN c’è anche la semplicità di configurazione potendo contare su un’applicazione mobile estremamente intuitiva con la quale ottimizzare la propria esperienza di connessione. Durante ogni attività online la VPN di Surfshark blocca virus, malware e altri potenziali minacce così come gli annunci pubblicitari associati alla profilazione.

Surfshark VPN è accessibile attivando uno dei piani: Surfshark Starter, Surfshark One e Surfshark One+. Tutti i piani sono in promozione con sconti importanti, prezzo bloccato per due anni e tre mesi aggiuntivi in omaggio. Surfshark Starter è a 2,19€ al mese con un risparmio dell’86%, Surfshark One a 2,69€ al mese con un risparmio dell’85% e Surfshark One+ a 4,29€ al mese con un risparmio del 79%.

Tutti i piani includono la VPN accessibile da un numero illimitato di dispositivi e le funzionalità CleanWeb, Bypasser, la rotazione dell’IP, il Dynamic MultiHop, il cookie pop-up blocker e l’Alternative ID per generare e-mail e dettagli personali temporanei. I due piani One aggiungono anche l’antivirus, la funzionalità Alert e il motore di ricerca Search con il piano Surfshark One+ che completa l’offerta con Incogni per la rimozione dei propri dati personali dai database online.

