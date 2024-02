Proteggi tutti i tuoi dispositivi con Norton 360, risparmiando il 66%

Nessuno di noi può ormai fare a meno di Internet. Lo usiamo per qualsiasi cosa, quotidianamente. Ma siamo tutti consapevoli dell’importanza della sicurezza online?

Il tracciamento dei nostri dati di navigazione e l’aumento delle minacce informatiche rende fondamentale adottare potenti misure di protezione. Una di queste è Norton 360, che offre la combinazione vincente antivirus/VPN.

Norton 360 Deluxe: antivirus e VPN a un prezzo eccezionale

Se vuoi navigare in totale sicurezza, ti occorre un antivirus affidabile e una VPN. Norton 360 Deluxe è un pacchetto completo di protezione, tra i migliori sul mercato. L'antivirus rileva e blocca le minacce informatiche in tempo reale, proteggendo i tuoi dispositivi da virus e malware.

Invece, la VPN illimitata ti consente di navigare senza essere tracciato e di superare i blocchi geografici per guardare i contenuti streaming in prima visione in altri Paesi.

Il pacchetto ti consente di proteggere fino a 5 dispositivi contemporaneamente, tra cui PC Windows, macOS, smartphone e tablet Android e Apple. Tutto questo a un prezzo davvero eccezionale, attualmente scontato del 66%: 34,99 euro per un anno. Ecco cosa trovi in questo pacchetto:

Antivirus avanzato: protezione totale contro malware e virus.

protezione totale contro malware e virus. VPN Illimitata: blocchi geografici aggirati e nessun tracciamento delle tue attività online.

blocchi geografici aggirati e nessun tracciamento delle tue attività online. 50 GB di spazio cloud: puoi fare il backup sicuro dei tuoi dati in cloud.

puoi fare il backup sicuro dei tuoi dati in cloud. Servizi aggiuntivi: presente il Password manager, il Dark Web Monitoring e la Protezione minori.

Non devi perdere assolutamente questa opportunità di mettere al sicuro tè stesso e i tuoi dispositivi a un prezzo davvero unico. Clicca sul bottone qui sotto e acquista il pacchetto oggi stesso, perché la promo scadrà a breve.

