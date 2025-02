Proteggi le app bancarie con Kaspersky Premium, in sconto del 50%

Le operazioni bancarie online sono sempre più diffuse, ma anche sempre più vulnerabili a minacce informatiche. Kaspersky Premium offre una protezione avanzata per salvaguardare le informazioni di pagamento, impedendo che dati sensibili come numeri di carta di credito e credenziali di accesso vengano intercettati da malware o attacchi di phishing.

Grazie all’offerta in corso, puoi attivare il servizio per un anno a soli 39,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 50%.

Massima sicurezza per le tue transazioni online con Kaspersky Premium

Effettuare pagamenti e accedere al conto bancario tramite smartphone o PC è ormai un’abitudine quotidiana. Tuttavia, senza un'adeguata protezione, i tuoi dati potrebbero finire nelle mani sbagliate. Kaspersky Premium integra una tecnologia avanzata per proteggere ogni operazione finanziaria, garantendo che i tuoi dati bancari non vengano intercettati da malware o hacker.

Il software utilizza un browser sicuro dedicato per i pagamenti online, che impedisce qualsiasi tentativo di manipolazione da parte di software malevoli. In più, rileva e blocca minacce in tempo reale, assicurando che nessun keylogger o spyware possa registrare ciò che digiti sulle app bancarie e sui siti di pagamento.

Oltre alla protezione per i dati bancari, Kaspersky Premium offre un pacchetto completo di sicurezza digitale:

Antivirus avanzato che rileva e neutralizza virus, ransomware e altre minacce informatiche;

VPN integrata con traffico illimitato, per navigare in modo anonimo e proteggere la connessione su reti Wi-Fi pubbliche;

Password Manager per archiviare in modo sicuro credenziali e dati di accesso;

Protezione della privacy, con strumenti per evitare il tracciamento online e bloccare lo spionaggio da webcam e microfono;

Supporto tecnico premium, con assistenza prioritaria e consulenze IT per qualsiasi problema di sicurezza.

Per un periodo limitato, puoi ottenere Kaspersky Premium con il 50% di sconto, pagando solo 39,99€ per un anno invece di 79,99€. Un’opportunità imperdibile per proteggere le tue finanze e navigare in totale sicurezza.

Non rischiare, proteggi le tue operazioni bancarie con Kaspersky Premium: attivalo ora sul sito ufficiale e rendi i tuoi dati inviolabili.

