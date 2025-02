Proteggi la tua webcam con Norton 360 Advanced: ora a soli 3,75€ al mese

La sicurezza informatica non riguarda solo virus e malware, ma anche la protezione della privacy. Norton 360 Advanced offre un sistema di difesa completo contro le minacce digitali, con una funzione particolarmente importante: Safe Cam, progettata per impedire accessi non autorizzati alla webcam del tuo computer.

E con l’offerta attuale, puoi ottenere il piano annuale con il 66% di sconto, al prezzo di 3,75€ al mese, invece di 134,99€ all’anno.

Safe Cam: proteggi la tua privacy dagli hacker con Norton 360 Advanced

Sempre più cybercriminali tentano di accedere alle webcam dei dispositivi per spiare le attività degli utenti o ricattarli con immagini compromettenti. Safe Cam di Norton 360 Advanced interviene proprio per bloccare questi tentativi, avvisandoti immediatamente se un’app o un malware cerca di accedere alla videocamera senza il tuo consenso. Potrai così autorizzare o negare l’accesso in tempo reale, evitando intrusioni indesiderate e garantendo la tua privacy.

Norton 360 Advanced non si limita a proteggere la webcam, ma offre un pacchetto di sicurezza completo per la navigazione e la protezione dei dati:

Antivirus avanzato con tecnologia AI per rilevare e bloccare virus, malware, ransomware e minacce zero-day;

con tecnologia AI per rilevare e bloccare virus, malware, ransomware e minacce zero-day; VPN illimitata per navigare in modo anonimo e sicuro, evitando il tracciamento dei dati personali;

per navigare in modo anonimo e sicuro, evitando il tracciamento dei dati personali; Dark Web Monitoring , che avvisa se i tuoi dati sensibili vengono trovati nel dark web;

, che avvisa se i tuoi dati sensibili vengono trovati nel dark web; Password Manager per archiviare e gestire le credenziali in modo sicuro;

per archiviare e gestire le credenziali in modo sicuro; Cloud Backup da 200 GB, per proteggere i tuoi file più importanti da eventuali attacchi ransomware.

Grazie alla promozione attuale, puoi ottenere Norton 360 Advanced con il 66% di sconto, pagando solo 3,75€ al mese per il primo anno. Un’occasione imperdibile per mettere al sicuro la tua webcam e tutti i tuoi dati digitali con una delle migliori soluzioni di cybersecurity sul mercato.

Attiva la promozione direttamente sul sito ufficiale di Norton e proteggi la tua privacy con Safe Cam.

