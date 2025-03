Proteggi la tua privacy online con Ultimate VPN: offerta speciale a 1,59 € al mese

VPN, antivirus e blocco degli annunci tutto in un unico pacchetto al prezzo più basso dell’anno: ecco l’offerta di TotalAV a 1,59€ al mese. Attiva ora sfruttando l’offerta che ti consente di risparmiare l’80% per un pacchetto indispensabile per la sicurezza online.

Un’offerta che rende la sicurezza sempre accessibile

Ultimate VPN, la Virtual Private Network di TotalAV, si basa su una tecnologia avanzata che crittografa la navigazione nascondendo ogni attività. In questo modo le informazioni personali sono al sicuro dalle rilevazioni per la profilazione e da tutti i tentativi di furto d’identità, frodi e altre attività di hackeraggio.

TotalAV, infatti, utilizza una tecnologia di crittografia tramite la quale ogni dato trasmesso viene codificato e protetto, rendendo praticamente impossibile a hacker, provider internet o inserzionisti di tracciare le attività online dell’utente. Avere sempre attivata la VPN assicura non solo una navigazione protetta, ma anche migliore.

Con Ultimate VPN, infatti, è possibile accedere a tutti quei contenuti che potrebbero essere sottoposti a limitazioni geografiche o a restrizioni particolari. Con una VPN, infatti, è possibile accedere ai siti resi inaccessibili dalle autorità locali o, ancora, alle piattaforme il cui utilizzo è bloccato dalle politiche di alcune aziende o enti pubblici (come le università).

TotalAV dà la possibilità di navigare in assoluta libertà senza limitazioni, ma soprattutto in totale sicurezza. Il pacchetto in promozione con l’80% di sconto, infatti, dà accesso alla VPN, ma anche all’Antivirus TotalAV e all’adblocker Total Adblock. L’esperienza d’uso è semplice e intuitiva anche grazie alle app sviluppate per ogni piattaforma così da poterla installare su qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, tablet, eccetera).

Attivando ora Ultimate VPN di TotalAV hai per un anno una protezione completa a soli 1.59€ al mese, il prezzo più basso possibile per avere non solo la VPN, ma anche l’antivirus e l’adblocker in un unico pacchetto da utilizzare su qualsiasi dispositivo durante ogni connessione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.