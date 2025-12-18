Proteggi la tua privacy online con l'offerta di PIA VPN: sconto dell'83%

Non mancano le occasioni per migliorare la propria privacy e sicurezza digitale: una delle più interessanti arriva da PIA VPN. Il provider ha lanciato una promozione dedicata a chi cerca protezione avanzata, con una proposta caratterizzata da un forte sconto sul piano di lunga durata.

Grazie all'offerta attuale, il piano triennale di PIA VPN è disponibile con uno sconto dell'83% sul prezzo di listino, a cui si aggiungono 4 mesi extra gratuiti. Questo permette di attivare il servizio a un costo contenuto, pari a 1,85 euro al mese. Andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche.

Tutti i dettagli della promozione PIA VPN

PIA VPN va oltre la semplice navigazione anonima. Il servizio si basa su codice completamente open source, una scelta che garantisce trasparenza e permette controlli indipendenti sull'affidabilità del sistema. Sul fronte della privacy, adotta una rigorosa politica no-log: nessun dato di navigazione viene conservato, grazie all'utilizzo di server che operano esclusivamente su RAM e che eliminano ogni informazione a ogni riavvio.

A rafforzare ulteriormente la protezione degli utenti c'è anche il monitoraggio gratuito delle violazioni e-mail. Questa funzione integrata avvisa in tempo reale nel caso in cui l'indirizzo di posta venga coinvolto in un data breach, con la possibilità di intervenire rapidamente per mettere al sicuro i propri account.

Tutti gli abbonamenti di PIA VPN sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni: se il servizio non risponde alle aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro il primo mese. Inoltre, un singolo account consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi: così si ha una copertura completa per tutta la famiglia o per chi utilizza più device.

La promozione con sconto dell'83% è disponibile solo per un periodo limitato: per approfittarne vai sul sito di PIA VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.