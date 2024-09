Proteggi la tua privacy con PrivadoVPN: 87% di sconto e 3 mesi gratis

In un mondo sempre più connesso, dove la sicurezza digitale è fondamentale, PrivadoVPN ti offre la possibilità di navigare senza compromessi, garantendo anonimato e accesso illimitato a contenuti globali. Grazie all’offerta per le vacanze, puoi ottenere una delle migliori VPN del 2024 a soli €1.48 al mese, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Non si tratta solo di protezione, ma di una nuova libertà digitale.

Piani e tariffe

PrivadoVPN é disponibile in 3 diverse soluzioni di abbonamento:

24 mesi + 3 mesi gratis : a €1.48 al mese (87% di sconto)

: a (87% di sconto) 12 mesi + 3 mesi gratis : a €2.00 al mese (82% di sconto)

: a (82% di sconto) 1 mese: €10.99 al mese

Ogni piano offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni e include dati illimitati, supporto per 10 connessioni, streaming globale e la garanzia di zero log.

Vantaggi di PrivadoVPN

PrivadoVPN è una delle migliori soluzioni VPN del 2024, particolarmente apprezzata per lo streaming grazie alla sua capacità di bypassare restrizioni geografiche e accedere ai contenuti bloccati. Ecco cosa offre:

Dati e dispositivi illimitati : Connetti un numero illimitato di dispositivi e naviga senza limiti di dati.

: Connetti un numero illimitato di dispositivi e naviga senza limiti di dati. Supporto per lo streaming : Accedi facilmente a piattaforme come Netflix, Hulu, e altre, anche quando sei all'estero.

: Accedi facilmente a piattaforme come Netflix, Hulu, e altre, anche quando sei all'estero. Zero log : PrivadoVPN garantisce la massima privacy, non tracciando né registrando la tua attività online.

: PrivadoVPN garantisce la massima privacy, non tracciando né registrando la tua attività online. Blocco annunci e prevenzione minacce : Con funzionalità avanzate, la VPN blocca annunci pubblicitari invasivi e protegge dai tracker.

: Con funzionalità avanzate, la VPN blocca annunci pubblicitari invasivi e protegge dai tracker. Fino a 10 connessioni simultanee : Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento.

: Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento. Controllo parentale : Proteggi i tuoi figli da contenuti inappropriati con il controllo parentale incluso.

: Proteggi i tuoi figli da contenuti inappropriati con il controllo parentale incluso. Leggi svizzere sulla privacy: Essendo con sede in Svizzera, PrivadoVPN beneficia di alcune delle migliori leggi sulla privacy, offrendo una protezione totale ai tuoi dati.

Una rete globale

Con server distribuiti in 66 città e la possibilità di scegliere tra numerose località, puoi navigare sempre alla massima velocità. Scegli tra server situati in paesi come gli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Italia e molti altri, con un’ampia copertura geografica che ti permette di accedere ai contenuti da qualsiasi parte del mondo.

Protocollo avanzato e protezione completa

PrivadoVPN utilizza protocolli avanzati come OpenVPN e WireGuard®, che offrono una connessione sicura e veloce. Inoltre, puoi beneficiare del kill switch, che garantisce che la tua connessione rimanga sempre protetta, anche in caso di interruzioni. Per conoscere l'offerta completa di PivadoVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.