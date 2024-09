Proteggi la tua privacy con ExpressVPN: sconto del 49% + 3 mesi gratuiti

Se stai cercando una soluzione per la tua privacy online, ExpressVPN è una scelta perfetta per proteggere i tuoi dati personali, accedere ai contenuti locali ovunque ti trovi e navigare su internet in totale sicurezza. Ora puoi ottenere uno sconto del 49% e 3 mesi gratuiti sul piano annuale.

Naviga in sicurezza con ExpressVPN Proteggi la tua attività online Con ExpressVPN, la tua sicurezza online è garantita. Navigare in modo privato e sicuro è essenziale, soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, come in hotel, aeroporti o caffè. Grazie alla crittografia avanzata offerta da ExpressVPN, tutte le tue attività online saranno protette, inclusi i tuoi dati personali, evitando che possano essere intercettati da hacker o altri soggetti. Naviga con un IP italiano Se vuoi navigare su internet come se fossi fisicamente in Italia, ExpressVPN ti permette di connetterti a uno dei suoi server italiani. Questo ti consente di: Accedere ai contenuti esclusivi per l'Italia.

Bypassare le restrizioni geografiche e accedere a servizi in streaming.

Proteggere la tua privacy online con un indirizzo IP italiano, mantenendo riservati i tuoi dati personali. Proteggi tutti i tuoi dispositivi ExpressVPN permette di proteggere tuoi dispositivi preferiti: PC, Mac, iPhone, Android, Linux e anche il tuo smartphone, computer, router e perfino il browser, grazie alle estensioni dedicate per Chrome, Firefox e Edge. Funzioni extra di ExpressVPN Password Manager (ExpressVPN Keys) : Proteggi tutte le tue credenziali di accesso con un’unica password principale, sicura e facile da usare.

: Proteggi tutte le tue credenziali di accesso con un’unica password principale, sicura e facile da usare. Blocco dei tracker (Threat Manager) : Evita che il tuo dispositivo comunichi con siti web dannosi o tracker che potrebbero raccogliere i tuoi dati senza permesso.

: Evita che il tuo dispositivo comunichi con siti web dannosi o tracker che potrebbero raccogliere i tuoi dati senza permesso. Controllo parentale: Imposta filtri per proteggere i tuoi figli dai contenuti espliciti o inappropriati. Rimborso garantito entro 30 giorni Prova ExpressVPN senza alcun rischio. Se non sarai soddisfatto del servizio, potrai richiedere un rimborso completo entro 30 giorni. Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.