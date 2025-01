Proteggi la tua identità online con un click: ecco lo strumento perfetto

In un mondo sempre più digitale, l'identità online e i dati personali sono diventati benipreziosi, ma anche molto vulnerabili. Violazioni di database, furti d’identità e utilizzo improprio delle informazioni sono minacce reali che richiedono soluzioni avanzate. In questo quadro Surfshark Alert si pone come uno strumento essenziale per proteggere la propria identità digitale, monitorando costantemente i dati personali e notificando ogni potenziale esposizione.

Con l’attuale promozione, puoi attivare il piano biennale di Surfshark One, che include Surfshark Alert, a soli 2,69€ al mese, con uno sconto dell’85%. Questo prezzo rende la sicurezza digitale accessibile a tutti, senza compromessi sulla qualità.

Surfshark Alert è il guardiano della tua identità online

Grazie a Surfshark Alert, puoi sapere immediatamente se la tua identità online e i tuoi dati – come email, numeri di carte di credito o credenziali di accesso – sono stati rilevati in database compromessi. Questo ti consente di intervenire tempestivamente per bloccare le attività sospette, modificare le password o proteggere i tuoi account sensibili.

Oltre al monitoraggio in tempo reale, Surfshark Alert offre report periodici per valutare lo stato della tua sicurezza online e suggerire azioni per migliorare la protezione. Questo strumento è progettato per essere semplice da utilizzare e integrato nel pacchetto Surfshark One, che include anche una VPN illimitata, un antivirus avanzato e un motore di ricerca privato.

Surfshark One, il piano dove c'è tutto questo, costa solo 2,69€ al mese per il piano biennale, grazie allo sconto dell'85%. Un investimento assolutamente contenuto, considerando l'utilità di questo strumento.

Non lasciare che i tuoi dati finiscano nelle mani sbagliate. Visita il sito ufficiale di Surfshark, scopri tutti i dettagli dell’offerta e attiva oggi stesso la tua protezione digitale. Prevenire è sempre meglio che correre ai ripari.

