Proteggi la tua identità con Surfshark Alternative ID a 2,19€/mese

Proteggere la propria identità online è diventato fondamentale. Grazie a Surfshark Alternative ID, puoi difendere la tua privacy e tenerti al sicuro da potenziali stalker e tracciamenti non desiderati.

Attivando ora il piano biennale Surfshark Starter è possibile beneficiare di un incredibile sconto dell’86% e di un prezzo di soli 2,19€ al mese, ottenendo anche 3 mesi gratuiti per godere di una protezione completa.

Cosa rende Surfshark Alternative ID speciale

Con Surfshark Alternative ID, non dovrai più preoccuparti di rivelare i tuoi dati personali quando ti registri su siti web o utilizzi servizi online. Questo strumento crea un'identità digitale sicura e temporanea, consentendoti di navigare in modo anonimo, evitando spam e proteggendo la tua email principale da abusi, come il phishing.

Oltre a questa protezione, il piano biennale Surfshark Starter ti offre anche altri vantaggi per una sicurezza totale. Con una VPN che puoi usare su un numero illimitato di dispositivi, puoi navigare senza paura su qualsiasi piattaforma, proteggendo sempre la tua connessione. Inoltre, avrai a disposizione un Ad Blocker per eliminare le pubblicità invadenti e i tracker che monitorano la tua attività online, e un Pop-up Blocker per evitare le fastidiose finestre che interrompono la tua navigazione.

Un’altra funzione interessante di questo pacchetto è il Bypasser, che ti consente di scegliere quali app o siti possano accedere a Internet senza passare per la VPN, dandoti così maggiore flessibilità nella gestione della tua privacy.

Con l’offerta in corso, puoi attivare il piano biennale Surfshark Starter a soli 2,19€ al mese, risparmiando l’86% sul prezzo di listino e ottenendo 3 mesi gratuiti. Non perdere questa opportunità, visita il sito di Surfshark e proteggi la tua identità online con Alternative ID e tutte le altre soluzioni avanzate offerte.

