Proteggi la tua connessione quando sei in vacanza con una VPN

Durante una vacanza, sia in Italia che all'estero, si è soliti collegarsi a una rete Wi-Fi pubblica, che sia in aeroporto o in hotel. L'obiettivo, quasi sempre, è di non utilizzare i dati mobili della propria offerta telefonica, vuoi per risparmiare, vuoi per evitare i costi del roaming, puoi per non consumare la batteria del proprio smartphone. Tutte ragioni condivisibili, chiaro, se non che ci si espone a rischi inutili: una rete Wi-Fi pubblica è una rete debole, poco sicura, che può essere "bucata" facilmente dagli hacker e da utenti malintenzionati, con tutte le conseguenze del caso (e non sono di certo positive).

Per proteggere la propria connessione alla rete Internet quando si è in vacanza, lo strumento migliore è una VPN. Si tratta di un servizio di rete privata virtuale, che consente di nascondere il proprio indirizzo IP, in modo da risultare invisibili agli occhi dei cybercriminali e degli stessi provider di rete. Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è Private Internet Access, il cui piano della durata di due anni è in offerta al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, con due mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I principali punti di forza di Private Internet Access

La VPN di Private Internet Access dispone di una rigorosa politica no-log. Che cosa significa? Significa che la propria attività sul web rimane invisibile agli occhi di chiunque, anche delle persone che fanno parte della VPN in questione, per il massimo della privacy.

In aggiunta a ciò, sempre in termini di privacy e trasparenza, occorre sottolineare che P.I.A. sia una VPN 100% open source.

Un altro suo punto di forza è l'accesso su un numero illimitato di dispositivi, per una protezione dunque illimitata e con una compatibilità completa con le principali piattaforme oggi in uso: dai PC Windows ai Mac, dai computer Linux ai dispositivi Android, dagli iPhone ai browser Chrome, Firefox e Opera.

