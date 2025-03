Proteggi la tua connessione PrivadoVPN: risparmia fino al 90%

Offerte speciali per ogni esigenza

PrivadoVPN è disponibile in 3 diversi piani:

Piano di 1 mese

€10.99/mese

Perfetto per chi vuole testare senza impegno

Offerta speciale 12 mesi + 3 mesi GRATIS

Solo €1.33/mese ( Risparmio: 88%)

30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati

Miglior offerta: 24 mesi + 3 mesi GRATIS Solo €1.11/mese

Solo €1.11/mese ( Risparmio: 90% rispetto al prezzo standard)

30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati

Perchè usare PrivadoVPN

Immagina di viaggiare all’estero e voler accedere al tuo catalogo Netflix italiano: ti basta connetterti a un server in Italia e la piattaforma ti riconoscerà come se fossi a casa. Se invece lavori da remoto in un bar o in una biblioteca, attivare la VPN proteggerà i tuoi dati anche su una rete Wi-Fi pubblica. Oppure considera la gestione dei dati bancari online: con la crittografia AES a 256 bit, puoi controllare il tuo conto senza temere intercettazioni.

Tutta la privacy di cui hai bisogno, senza compromessi

PrivadoVPN garantisce una politica di zero log, cioè non registra alcuna attività online. I tuoi dati non vengono archiviati, analizzati o venduti a terzi. Questa filosofia è supportata anche dal fatto che l’azienda ha sede in Svizzera, un Paese con leggi severe a tutela della privacy.

Velocità e accesso globale

Grazie a server in 67 città distribuite in 50 Paesi, puoi goderti contenuti di qualsiasi parte del mondo senza rallentamenti. Ad esempio, se vivi in una zona dove alcuni siti sono bloccati per censura, PrivadoVPN ti consente di aggirare questi limiti scegliendo un server in una nazione libera da restrizioni. Se scarichi file pesanti per lavoro o per passione, il proxy SOCKS5 incluso velocizza i trasferimenti proteggendo comunque la tua identità. Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.