Proteggi la tua casa con Verisure: ora c'è il 60% di sconto sull'installazione

L'autunno 2025 si apre con un'occasione speciale per chi vuole aumentare la sicurezza della propria abitazione. Verisure, leader europeo nei sistemi di allarme con Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, lancia una promozione esclusiva: fino al 30 settembre l'installazione è in offerta con uno sconto del 60%.

Un'opportunità per dotarsi di un impianto di ultima generazione, capace di proteggere non solo la casa ma anche la famiglia, grazie a dispositivi smart e a una connessione continua con la Centrale Operativa. Per approfittare dello sconto basta andare sul sito di Verisure .

Perché Verisure è scelto da oltre 400.000 famiglie italiane: tutti i vantaggi che offre

Il sistema Verisure è innanzitutto l'unico in Italia collegato h24 e 365 giorni l'anno alla Centrale Operativa che garantisce interventi rapidi in caso di intrusione, emergenza o manomissione. Tutto è gestibile comodamente dal proprio smartphone tramite l'app dedicata, che consente di controllare accessi, attivare o disattivare l'allarme e ricevere notifiche in tempo reale.

La promozione attuale prevede il 60% di sconto sull'installazione fino al 30 settembre 2025. È l’occasione giusta per scegliere il nuovo allarme Verisure con serratura intelligente certificata SKG, invisibile dall'esterno e resistente ai tentativi di sabotaggio.

Con la serratura intelligente e il lettore chiavi Smartlock, puoi dire addio alle copie delle chiavi e aprire la porta da remoto, ovunque tu sia. Funzioni come l'Autolock permettono di programmare la chiusura automatica, mentre le chiavi intelligenti semplificano l'accesso e consentono di monitorare lo storico degli ingressi tramite app.

Ecco in sintesi i vantaggi di Verisure:

Installazione veloce e senza opere murarie : gli esperti certificati installano l'impianto in poche ore;

: gli esperti certificati installano l'impianto in poche ore; Intervento rapido garantito : la Centrale filtra fino al 99,8% dei falsi allarmi e interviene in caso di reale e verificata intrusione;

: la Centrale filtra fino al 99,8% dei falsi allarmi e interviene in caso di reale e verificata intrusione; Controllo totale da remoto: telecamere Full HD, cloud protetto e app My Verisure per monitorare la casa in ogni momento.

Il sistema include inoltre componenti ad alta tecnologia come i sensori fotovolumetrici con fotocamera HD, il dispositivo ZeroVision che in soli 45 secondi rende impossibile il furto con una barriera fumogena certificata atossica, telecamere Full HD con intelligenza artificiale, pulsanti SOS in caso di emergenza, telecomandi di sicurezza e sensori perimetrali in grado di rilevare l'intruso ancora prima che raggiunga l'abitazione.

