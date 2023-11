Proteggi il tuo PC con Kaspersky Premium e risparmia fino al 50%

Al giorno d’oggi, malware, virus e altre minacce online sono sempre più frequenti. Proteggere i propri dispositivi dagli attacchi informatici è essenziale. Anche se la regola primaria è sempre quella di fare attenzione e non cliccare su link sospetti (o scaricare file), è anche importante affidarsi a una soluzione di sicurezza completa e affidabile. Kaspersky Premium è l’antivirus che offre una protezione in tempo reale multilivello, progettata per prevenire e neutralizzare qualsiasi tipo di malware. Inoltre, tecnologia di Kaspersky è costantemente aggiornata e migliorata, per garantire la massima protezione contro le minacce più recenti. Si tratta inoltre di un antivirus conveniente, che propone uno sconto fino al 50% per proteggere i tuo device.

Kaspersky Premium: antivirus completo, che migliora le prestazioni del PC

Oltre ad essere un antivirus efficace Kaspersky Premium protegge anche la tua privacy e la tua sicurezza online. La sua VPN illimitata e superveloce ti consente di navigare in modo anonimo e sicuro, senza problemi di connessione. La protezione dei pagamenti online ti aiuta a proteggere i tuoi dati sensibili quando effettui acquisti online. Questo antivirus ti avviserà inoltre se i tuoi dati sono stati compromessi e si trovano nel Dark Web. Kaspersky Premium non solo ti protegge, ma migliora anche le prestazioni dei tuoi dispositivi. Le funzionalità di ottimizzazione includono la rimozione dei file spazzatura, la pulizia del registro e la gestione delle attività in background.

Attualmente, Kaspersky Premium è disponibile con uno sconto fino al 50%. Se acquisti il piano annuale per un solo account utente, pagherai 40 euro per il primo anno. I piani per 3 o 5 dispositivi, hanno invece un prezzo (rispettivamente) di 45 euro e 50 euro. Tutte le soluzioni annuali sono proposte già scontate del 49% rispetto al prezzo standard. La convenienza aumenta scegliendo i piani biennali, poiché sono offerti a metà prezzo. Il costo per account singolo, da 3 e 5 dispositivi è (rispettivamente) di 79,99 euro, 89,99 euro e 99,99 euro. A partire dal secondo anno, verranno applicati i prezzi standard. Approfitta di questa offerta a tempo limitato e proteggi la tua vita digitale e quella della tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.