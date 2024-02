Proteggi il tuo computer con Norton Antivirus a soli 1,65€ al mese

Vuoi che i tuoi dispositivi siano sempre al sicuro dalle minacce informatiche? Devi affidarli alla protezione di Norton Antivirus. La sua app multi-device funziona perfettamente sui sistemi operativi come Windows, macOS, Linux, Android, iOS e ChromeOS.

Inoltre, se ti abboni adesso, rientri nell'offerta speciale che ti consente di pagare soltanto 1,65 euro al mese. Un’occasione questa che non puoi lasciarti sfuggire.

Norton Antivirus: la migliore difesa contro ogni minaccia digitale

Sai benissimo quanto è grande la fama di Norton Antivirus. Usato in tutto il mondo, si tratta di un sistema di sicurezza robusto che neutralizza ogni tipo di minaccia.

Grazie all’attuale promozione, pagherai il 42% in meno sul prezzo di listino: 19,99 euro per il primo anno, che equivale a 1,65 euro al mese.

L’unico limite di questo pacchetto è che puoi installarlo soltanto su un solo dispositivo. Ti consigliamo di farlo su quello che usi spesso per lavorare o navigare su Internet.

I tuoi dati verranno protetti da un sistema di scansione molto avanzato, che impedisce a virus e malware di violare le informazioni sensibili.

Poi c’è la Promessa Protezione Virus. Di cosa si tratta? Nel caso in cui subisci un attacco da parte di virus, Norton ti garantisce la loro rimozione. Se non dovesse accadere (caso raro), otterrai un rimborso in base al periodo di abbonamento fruito.

Con questo pacchetto sono compresi 2GB di backup nel cloud, che ti consente di mettere in una cassaforte digitale inviolabile tutti i tuoi dati più importanti, evitando il rischio di hackeraggio o di perdita accidentale.

Insomma, sei di fronte a un’offerta davvero straordinaria, che ti garantisce la massima protezione sia per la tua privacy che per i tuoi dati. Non pensarci troppo, però, perché questa promozione non durerà ancora a lungo.

