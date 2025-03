Proteggi i tuoi dati con Internxt: piani a vita per una privacy totale

Ogni giorno, specialmente nella dimensione digitale della nostra vita (sempre meno distinta da quella fisica), andiamo incontro a due esigenze solo apparentemente distinte: quella di avere sempre più spazio di archiviazione e quella di sicurezza. I nostri dati e file personali, infatti, necessitano di essere non solo conservati, ma anche archiviati in uno spazio sicuro. Per farlo spesso si ricorre a soluzioni differenti (una piattaforma di cloud storage capiente e un antivirus efficace), ma ora Internxt ha rivoluzionato i propri piani unendo entrambe le necessità. La soluzione è non solo comoda e pratica, ma anche conveniente potendo sfruttare l’80% di sconto sui piani a vita di Internxt.

Sicurezza completa per ogni file salvato nel cloud storage di Internxt

Tra le particolarità e i principali punti di forza di Internxt troviamo la sicurezza che la piattaforma di cloud storage esprime in diversi modi. Innanzitutto tramite la crittografia zero-knowledge. L’utilizzo di questa soluzione assicura che neanche il team di Internxt può accedere ai file, poiché vengono frammentati e crittografati direttamente sul dispositivo dell’utente prima di essere distribuiti su server decentralizzati in Europa.

Questo approccio non solo protegge i dati da accessi non autorizzati, ma garantisce anche una resistenza superiore contro attacchi informatici. Inoltre Internxt utilizza server conformi al GDPR e ora integra anche un antivirus, la VPN ultra veloce illimitata, i backup automatici e l’autenticazione a due fattori (2FA). Con Internxt, quindi, non si ha solamente tutto lo spazio in cloud di cui si ha bisogno (fino a 5 TB di cloud storage a disposizione) ma anche la certezza che archiviandoli lì i propri file sono nel migliore posto possibile. E sempre accessibili, da qualsiasi dispositivo, sempre con la massima sicurezza.

Internxt prevede tre diversi piani a seconda delle esigenze di spazio: Essenziali (1 TB), Premium (3 TB) e Definitivo (5 TB). Per accedere a questi piani ci sono due formule: abbonamento annuale o acquisto a vita, entrambe con sconti dell’80% su ciascun piano.

