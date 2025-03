Proteggi i tuoi account con NordPass Premium e risparmia il 56%

Stanco di dimenticare le password? Con NordPass non solo puoi memorizzarle in un luogo sicuro, ma anche accedere ai tuoi account con un solo clic, generare password robuste, ricevere avvisi sulle eventuali violazioni di dati e sincronizzare le credenziali su tutti i tuoi dispositivi. Basta password dimenticate o facili da hackerare: con NordPass la tua sicurezza è sempre al primo posto.

Offerta speciale: risparmia il 56% su NordPass Premium

Attualmente, NordPass offre uno sconto del 56% sulla versione Premium, che include 3 mesi extra gratuiti. Il piano ha un costo di €1,29 al mese (anziché €2,99), per un totale di €34,83 per i primi 27 mesi.

NordPass non è solo un semplice gestore di password, ma un vero e proprio strumento di sicurezza avanzata che offre una serie di funzionalità pensate per migliorare la protezione e la praticità della gestione delle credenziali online:

Salvataggio illimitato di password e passkey : Memorizza tutte le tue credenziali in un'unica piattaforma sicura.

: Memorizza tutte le tue credenziali in un'unica piattaforma sicura. Autosalvataggio e riempimento automatico : Evita di digitare ogni volta le password, NordPass le compila automaticamente per te.

: Evita di digitare ogni volta le password, NordPass le compila automaticamente per te. Generatore di password complesse : Crea password robuste per proteggerti dagli hacker.

: Crea password robuste per proteggerti dagli hacker. Scansione del web per fughe di dati : Monitora se le tue credenziali sono state compromesse.

: Monitora se le tue credenziali sono state compromesse. Sincronizzazione automatica su più dispositivi : Accedi alle tue password ovunque, da qualsiasi dispositivo.

: Accedi alle tue password ovunque, da qualsiasi dispositivo. Autenticazione multifattore : Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account.

: Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account. Protezione biometrica : Sblocca il tuo vault con impronte digitali o riconoscimento facciale.

: Sblocca il tuo vault con impronte digitali o riconoscimento facciale. Condivisione sicura di password : Trasmetti credenziali in modo sicuro a familiari o colleghi.

: Trasmetti credenziali in modo sicuro a familiari o colleghi. Gestione delle password d'emergenza : Permette l’accesso a un contatto fidato in caso di necessità.

: Permette l’accesso a un contatto fidato in caso di necessità. Archiviazione sicura di carte di credito e note sensibili: Mantieni al sicuro dati importanti oltre alle password.

Con la crescente minaccia di attacchi informatici e furti di dati, avere un password manager affidabile come NordPass è essenziale per proteggere le proprie credenziali online. NordPass, sviluppato dagli esperti di sicurezza di NordVPN, offre una soluzione avanzata per la gestione delle password, garantendo un'esperienza sicura e senza interruzioni su qualsiasi dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.