Pronti al boom: 5 altcoin AI con un potenziale di rendimento da 10x

Mentre l'AI suscita l'interesse di investitori istituzionali, investitori al dettaglio e praticamente di chiunque abbia un computer, non c'è da stupirsi che il mondo delle criptovalute sia ansioso di salire sul carro dei vincitori. Dopotutto, dato che titoli azionari legati all'AI come NVIDIA hanno già registrato guadagni enormi, gli investitori al dettaglio sono a caccia di nuove opportunità per tuffarsi nel mercato dell'AI. Di seguito sono elencate alcune dei migliori altcoin di questa categoria che possono offrire rendimenti fino a dieci volte superiori.

Fetch.AI (FET): automatizzare l'economia digitale

Fetch.AI sta cambiando le cose che facciamo ogni giorno, come prenotare voli o trovare parcheggio. Sta dando vita a quelli che chiama "gemelli digitali": si tratta di aiutanti dotati di AI che si occupano di negoziare e concludere accordi al posto tuo, tutto da soli, in base a ciò che stai cercando. Utilizzando i token FET, questi agenti digitali lavorano in una configurazione in cui organizzano le cose da soli, rendendo la nostra economia digitale più intelligente. È un'anticipazione di un mondo in cui l'AI si occupa delle piccole cose, facendoci risparmiare tempo e denaro e mostrandoci quanto l'intelligenza artificiale possa essere utile per gestire le nostre attività quotidiane.

Bittensor (TAO): democratizzare l'apprendimento automatico

La visione di Bittensor di una rete decentralizzata di apprendimento automatico affronta i problemi di centralizzazione che affliggono lo sviluppo dell'AI. Incentivando la formazione collaborativa di modelli di apprendimento automatico e ricompensando i contributi con token TAO, Bittensor facilita un ambiente di sviluppo dell'IA distribuito. Questo metodo apre l'AI a tutti, sfruttando la potenza di calcolo di tutto il mondo. Inoltre, assicura che le ricompense per i contributi siano chiare ed eque, gettando le basi per un futuro in cui l'AI sia più accessibile e inclusiva per tutti.

InQubeta (QUBE): ponte tra AI e criptovalute

InQubeta è entrata in scena come piattaforma di crowdfunding che apre le porte agli investimenti in startup di intelligenza artificiale. Dà potere agli investitori comuni, che prima erano messi da parte dal settore istituzionale. Utilizzando il suo token ERC20, QUBE, InQubeta permette di investire in modo frazionario in aziende tecnologiche. Mette in vendita gli NFT, che sono quote di partecipazione nelle aziende. Entrambe le parti traggono vantaggio da questo meccanismo.

La visione di InQubeta va oltre la semplice creazione di una piattaforma di investimento. Si tratta di creare un intero ecosistema in cui l'AI incontra la blockchain. L'azienda sogna in grande e prevede di lanciare un marketplace NFT, di lanciare lo swap InQubeta e di avviare un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Si tratta di una tabella di marcia audace che mira ad avere un impatto duraturo sul modo in cui integriamo e sfruttiamo l'AI e la blockchain insieme. Il successo della prevendita di InQubeta, sostenuto da un modello di token deflazionato e da un meccanismo fiscale strategico, evidenzia l'entusiasmo del mercato per i progetti blockchain guidati dall'AI, posizionando InQubeta come migliore ICO nella prossima ondata di innovazione delle criptovalute.

OriginTrail (TRAC): stabilire un web verificabile

OriginTrail affronta la sfida critica della disinformazione nell'era dell'intelligenza artificiale creando un'infrastruttura di conoscenza affidabile. Attraverso il suo Decentralized Knowledge Graph e OriginTrail Parachain, consente di verificare l'origine delle informazioni e di scoprire le conoscenze più critiche del mondo e gli asset del mondo reale (RWA). Facilitando un web verificabile per l'AI decentralizzata, OriginTrail dà potere ai marchi e ai costruttori, offrendo soluzioni basate sull'AI che migliorano la trasparenza e la fiducia nella diffusione delle informazioni.

Oraichain: pioniere degli oracoli AI per le blockchain

Come primo oracolo al mondo alimentato dall'AI, Oraichain si distingue per l'ambizioso obiettivo di diventare il layer 1 dell'AI della sfera blockchain. L'ecosistema di Oraichain, incentrato sull'intelligenza artificiale, comprende un'ampia gamma di prodotti e servizi che vanno dai feed di prezzo AI e VRF completamente on-chain ai marketplace AI e alla generazione di NFT basati sull'AI. Sta portando l'innovazione della blockchain a un livello superiore integrando l'AI direttamente nel nucleo di smart contract e DApp.

Conclusione

L'intelligenza artificiale ha sconvolto il mondo in modi che difficilmente avremmo potuto immaginare fino a pochi anni fa. Se a questo si aggiunge la tecnologia blockchain, si ottiene un'accoppiata di grande potenza. Ci sono innovazioni incredibili all'incrocio di queste tecnologie e quelle sopra citate sono le migliori in assoluto. Nonostante ciò, una cosa fondamentale per gli investitori che non dovresti mai dimenticare è il potere della ricerca personale per prendere decisioni migliori.

