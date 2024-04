Promozione ING: ottieni il 5% sui tuoi interessi

La promozione di ING è un'opportunità vantaggiosa per coloro che cercano un tasso d'interesse del 5% annuo lordo su somme fino a 100.000 euro per 12 mesi dopo l'attivazione del Conto Arancio. Questa promozione è valida fino all'11 Maggio 2024.

Promozione ING: i dettagli

Una delle principali peculiarità del Conto Corrente Arancio è la possibilità di effettuare operazioni online senza costi aggiuntivi, quali bonifici SEPA fino a €50.000, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Inoltre, i prelievi di contante con la carta di debito in Italia e in Europa hanno un costo di €0,95, offrendo un'alternativa conveniente per accedere ai fondi quando necessario.

In aggiunta, il conto offre la comodità di accredito diretto dello stipendio o della pensione, semplificando notevolmente la gestione delle entrate. È anche possibile automatizzare i pagamenti delle bollette comunicando l'IBAN del Conto Corrente Arancio all'azienda creditrice, semplificando ulteriormente la gestione delle spese e dei pagamenti ricorrenti.

Il conto offre inoltre la possibilità di effettuare bonifici SEPA istantanei a un costo di €2, che può essere azzerato in determinate condizioni.

L'apertura del Conto Corrente Arancio è estremamente semplice e veloce, poiché può essere svolta completamente online. È sufficiente avere a disposizione il proprio documento d'identità e codice fiscale, e il processo prevede la firma del contratto in modalità digitale e diverse opzioni per l'identificazione, come la videochiamata, trasferimento da un altro conto o tramite SPID.

In conclusione, il Conto Corrente Arancio si presenta come una scelta interessante per coloro che cercano una soluzione bancaria online senza costi fissi e con una vasta gamma di servizi gratuiti per la gestione quotidiana delle proprie finanze. La possibilità di aprire il conto interamente online e di beneficiare di costi contenuti per operazioni specifiche lo rende adatto a chi preferisce gestire le proprie operazioni bancarie digitalmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.