Promo Vodafone: internet senza limiti a partire da 22,90 euro

Per la tua linea fissa attiva online le offerte internet casa di Vodafone, per navigare alla massima velocità e stabilità, senza limiti con la migliore tecnologia disponibile. Puoi avere il modem con Wi-Fi ottimizzato per un segnale perfetto per tutti i device collegati e solo se fai l’ attivazione online hai incluse le chiamate illimitate. Confronta le promo di Vodafone e individua quella giusta per te.

Le promo internet casa di Vodafone

Attivando la promo Internet Unlimited, hai una connessione senza limiti con la migliore tecnologia disponibile, il modem con Wi-Fi Optimizer e solo se attivi l’offerta online, hai le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai incluso il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Il canone mensile è di 27,90 euro.

Se hai già attiva una sim mobile con Vodafone, puoi scegliere la promo Internet Unlimited Già Clienti che comprende: una connessione senza limiti con la migliore tecnologia disponibile, il modem con Wi-Fi Optimizer per un segnale sempre ottimale. Hai incluso il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Il canone è di 22,90 euro al mese.

Con la promo V-Max hai la massima potenza e stabilità per navigare senza limiti con la migliore tecnologia disponibile, il modem con Wi-Fi Optimizer e solo se attivi l’offerta online, hai le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai incluso il ripetitore Super Wi-Fi 6 Extender di Vodafone che analizza automaticamente la qualità della tua connessione ed estende la copertura Wi-Fi in ogni angolo di casa. Con il servizio Rete Sicura Family proteggi te e la tua famiglia da virus e siti dannosi e offre anche la funzione Parental Control per una navigazione più sicura anche per i bambini. Il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi è incluso mentre c’è un contributo una tantum di 9,99 euro. Il canone è di 32,90 euro al mese.

