PROMO SelfyConto: ottieni 150 euro in Buoni Amazon

Banca Mediolanum ha lanciato una PROMO speciale per i nuovi clienti che aprono SelfyConto entro il 31 Maggio 2024. Questa offerta permette di avere il conto e la carta di debito gratuiti per il primo anno e offre la possibilità di vincere premi interessanti semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione sul proprio conto.

SelfyConto PROMO: i dettagli

La promozione è attualmente disponibile ONLINE per tutti i clienti che aprono SelfyConto in qualità di primo intestatario per poter partecipare. I nuovi utenti hanno l'opportunità di vincere uno dei 6 premi in palio, tra cui uno smartphone medio gamma Samsung, Xbox Serie S, monitor Samsung, Apple AirPods di 3° Generazione, smartwatch Garmin oppure un buono regalo Amazon del valore di 150 euro.

SelfyConto di Banca Mediolanum offre numerosi vantaggi, tra cui zero canone di tenuta conto per il primo anno e per tutti i giovani entro i 30 anni, carta di debito gratuita in PVC 100% riciclato, prelievi gratuiti in area Euro e bonifici online senza costi aggiuntivi, e la disponibilità di un'app intuitiva per gestire facilmente tutte le operazioni bancarie.

Per partecipare alla promozione e tentare di vincere uno dei premi, è necessario procedere con l'apertura di SelfyConto entro la fine del mese, salvo eventuali proroghe e seguendo le procedure indicate ONLINE da Banca Mediolanum.

Costi ed altro

Questa promozione offre ai nuovi clienti la possibilità non solo di godere dei vantaggi offerti da SelfyConto, ma anche di arricchire la loro esperienza con premi tecnologici o buoni per acquistare su Amazon. È importante verificare attentamente i termini e le condizioni della promozione per assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti necessari.

L'apertura del conto, inoltre, non comporta alcun contributo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.