Promo Primavera TIM: offerta speciale a soli 27,90€ al mese

La Promo Primavera di TIM relativa alla fibra è un'occasione imperdibile per chi desidera adottare una nuova connessione internet a casa. Ecco una panoramica completa delle features principali e dei vantaggi associati.

Promo Primavera TIM: i dettagli

Con la TIM WiFi Power Smart è possibile usufruire di questa promozione al prezzo speciale di soli 27,90€/mese. La promo include:

Velocità della connessione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH

in e in in FTTH Il modem TIM HUB+ Executive incluso, che assicura prestazioni ottimali con il supporto del WiFi 6 e la tecnologia EasyMesh per coprire in modo efficace l'ambiente domestico.

incluso, che assicura prestazioni ottimali con il supporto del e la tecnologia per coprire in modo efficace l'ambiente domestico. Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali per 24 mesi , solo richiedendo l'attivazione online.

verso numeri fissi e mobili nazionali per , solo richiedendo l'attivazione online. TIM Navigazione Sicura, che consente una navigazione protetta da possibili minacce online.

La Promo Primavera include inoltre uno sconto mensile aggiuntivo di 3€ sul canone mensile se si attiva l'offerta online entro il 27 Marzo 2024. Questo sconto permette di attivare la tariffa a soli 27,90€ al mese, invece di 30,90 euro mensili.

Inoltre, ai nuovi clienti, viene azzerato il costo di attivazione una tantum dell'offerta, normalmente di 39,90€, purché la sottoscrizione avvenga online entro il 30 Marzo 2024.

Questa promozione è destinata esclusivamente ai nuovi clienti che sottoscrivono l'offerta tramite il canale web. Per i già clienti TIM mobile, sono previsti sconti specifici a soli 24,90 euro al mese.

Costi ed altro

Per approfittare dell'esclusiva promozione, è necessario sottoscrivere l'offerta online attraverso il sito di TIM entro le opportune date. Sarà inoltre possibile selezionare una data e un orario per l'installazione da parte di un tecnico, se necessario.

In conclusione, la Promo Primavera di TIM costituisce un'opportunità straordinaria per chi è alla ricerca di una nuova connessione Internet in casa, offrendo velocità elevate, vantaggi inclusi e condizioni economiche particolarmente favorevoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.