Promo Norton in scadenza: Antivirus e VPN a un SUPER PREZZO

SUPER PREZZO su tutti i bundle Norton 360! Parliamo di un servizio all-in-one per la sicurezza digitale che non conosce rivali. Con un abbonamento annuale di soli 34,99 euro, la versione Deluxe ti offre una protezione senza precedenti per cinque dei tuoi dispositivi, sia che tu stia navigando sul tuo smartphone Android o lavorando dal tuo MacBook. Il problema è che la promo scadrà fra poche ore, quindi devi sottoscrivere subito l’abbonamento.

Norton 360: sicurezza digitale a un SUPER PREZZO

Norton 360 si distingue per la sua capacità di offrire una difesa in tempo reale contro le più insidiose minacce informatiche. Che tu stia cercando di evitare i ransomware o di tenere lontani i malware, questo servizio ti offre totale protezione. E non è tutto: con la VPN inclusa, la tua connessione internet diventa privata e sicura, permettendoti di cambiare il tuo IP con quello di un altro Paese, ideale per chi viaggia o per chi desidera semplicemente una maggiore privacy online.

Non solo sicurezza, ma anche comodità: fino a 75 GB di spazio cloud per il backup dei tuoi dati personali, un Password Manager per tenere al sicuro le tue credenziali e un browser privato per una navigazione ancora più sicura. E se cinque dispositivi non ti bastano, la versione Premium estende la protezione fino a dieci dispositivi per soli 10 euro in più.

Questa offerta su Norton 360 è senza vincoli. Dopo un anno, hai la libertà di disattivare il rinnovo automatico e, se lo desideri, riattivare il servizio approfittando dell’offerta più recente. Per i nuovi utenti, c’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, per provare senza rischi.

Non perdere l’occasione di proteggere i tuoi dispositivi con Norton 360 a un prezzo eccezionale. Tutti i dettagli li trovi qui sotto, pronti per garantirti tranquillità e sicurezza digitale a un SUPER PREZZO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.