La PROMO di Natale Plenitude è ancora valida. Questa particolare offerta per avere una bolletta di Luce e Gas economica è richiedibile anche per chi passa dal Mercato Tutelato.

Oltre a risparmiare sulle forniture, con il programma fedeltà Insieme è possibile vincere un viaggio alle Maldive, in Sri Lanka oppure a Valencia. Inoltre, grazie al concorso del mese puoi provare ad aggiudicarti 3000 Buoni Amazon da 5€.

Promo Natale Plenitude: ecco come aderire

La tariffa dedicata a chi vuole anticipare la fine del Mercato a Maggior Tutela è davvero una delle più convenienti presenti nel mercato energetico.

La chiusura del Mercato Tutelato è stata posticipata a Gennaio 2024, all'inizio, infatti, si parlava di fine Dicembre. Grazie a questa proroga potrete scegliere il migliore gestore senza fretta.

L'offerta che ti permette di cambiare fornitore e scegliere il Mercato Libero è specifica per chi vuole dire addio da subito al Tutelato. Rispetto alla Trend Casa standard ci sono delle agevolazioni davvero interessanti.

Ad esempio, il contributo di commercializzazione e vendita su base mensile è pari a 9 euro per la Luce e di soli 5,28 euro per il Gas. L'offerta disponibile per tutti, invece, comprende un costo di 12 euro per ogni fornitura.

Il prezzo della materia è all'ingrosso con un contributo al consumo di 0,0132 €/kWh, contro i 0,0231 euro kilowatt ora dell'offerta Trend Casa normale.

Lo spread del Gas è invece identico sia per una che per l'altra promozione e corrisponde a 0,1000 euro/Smc.

Costi ed altro

Il passaggio all'offerta dedicata alla fine del Tutelato proposta da Eni Plenitude non ha alcun costo di attivazione. Nel mercato energetico, inoltre, non sono presenti vincoli contrattuale. Puoi quindi provare il fornitore in questione e in seguito sceglierne un altro.

