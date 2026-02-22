Promo Kena a soli 5€: 200GB Limited Edition, tutto incluso e semplice da attivare

Se cerchi una promozione telefonica che non ti faccia perdere tempo e ti dia subito tutto quello che ti serve, allora questa offerta è esattamente quello che stavi aspettando. Con Kena Mobile a soli 5,99 € al mese, hai 300 GB totali (con ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS, con attivazione e SIM completamente gratuite. È la classica promo che sembra troppo facile per essere vera, ma funziona davvero così!

Attivazione online che è quasi… un gioco da ragazzi

La prima cosa che ti conquista di questa promo Kena Mobile è la facilità di attivazione. Tutto si fa da smartphone o PC in pochi minuti, senza bisogno di recarti in negozio o fare file interminabili. Bastano pochi passaggi guidati sulla pagina dell’offerta per scegliere la SIM, inserire i tuoi dati e completare l’attivazione. La SIM ti viene inviata a casa gratuitamente, e puoi subito cominciare a usare il tuo piano telefonico moderno e completo. Attivare una nuova SIM o mantenere il tuo numero attuale è semplice e veloce: la procedura online è intuitiva, e puoi anche gestire tutto in autonomia tramite l’app dedicata.

Cosa ricevi ogni mese con questa promo:

Fino a 300 GB di internet in 5G (con ricarica automatica attiva) o 200 GB standard , ideali per streaming, social, chat e lavoro.

Minuti illimitati per chiamare fissi e mobili nazionali.

200 SMS verso tutti i numeri mobili.

9 GB al mese per l’uso in Europa , utilissimi se viaggi o sei fuori per lavoro.

SIM e attivazione gratuiti, senza costi nascosti.

E tutto questo con la copertura affidabile della rete TIM: alta qualità di connessione e ampia disponibilità sul territorio italiano. Insomma, se cerchi convenienza e semplicità senza compromessi, questa offerta Kena a 5,99 € al mese è una delle più sane e oneste sul mercato attuale.

