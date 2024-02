Promo Intrattenimento Plus: Sky e Netflix insieme a 19,90 euro al mese

La promo Intrattenimento Plus è stata rinnovata. Un'ottima notizia perché questo significa che puoi ancora avere Sky TV e Netflix insieme a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Una strepitosa opportunità per fare il pieno di intrattenimento con la comodità del decoder Sky Q, connesso a internet e senza parabola.

Promo Intrattenimento Plus: attivala per avere Sky e Netflix

Questa imperdibile promozione ti permette così di accedere a una vasta gamma di serie, show e film di altissima qualità. Da una parte hai Sky TV con la sua ampia e strepitosa selezione di serie TV, documentari, programmi per bambini e molto altro ancora.

Dall'altra naturalmente hai tutti i vantaggi dell'intero catalogo di Netflix: tra film, serie TV e documentari originali potrai tranquillamente prendere residenza sul tuo divano di casa. E se hai già un abbonamento ti basta passarlo a Sky per non perdere nulla: neanche la tua cronologia di visione.

Tutto questo è disponibile a soli 19,90€ al mese per i primi 18 mesi, grazie all'offerta Sky Smart scontata. Approfitta di questa promozione esclusiva e porta l'intrattenimento di alta qualità direttamente a casa tua.

