Ho. Mobile: 100 Giga a prezzo ridotto e offerte casa da 13,99 €

Se stai cercando un’offerta mobile conveniente e ricca di Giga, questa è davvero l’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ancor per pochi giorni puoi attivare la promo ho. Mobile da 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese. L’attivazione parte da 2,99 € per alcuni operatori, rendendo l’offerta tra le più accessibili sul mercato.

In più, puoi gestire tutto dall’app: ricariche sicure, monitoraggio del traffico e assistenza sempre disponibile. E con l’opzione Turbo a 1,29 € in più al mese, navighi al massimo anche in 5G!

Offerte per la casa e sconti speciali

Non solo mobile: ho. Mobile pensa anche alla connessione domestica.

300 Giga su rete 4G fino a 60 Mbps a partire da 13,99 €/mese per chi è già cliente ho. (15,99 €/mese per i nuovi clienti)

Attivazione a 3,99 € e sconto sul router 4G

2 € di sconto fisso al mese per chi ha già una SIM ho. attiva

Queste offerte sono pensate per tutte le esigenze: dalla navigazione in mobilità a quella casalinga, sempre con prezzi chiari e trasparenti.

I vantaggi offerti da Ho. Mobile

Una rete formidabile : navigazione veloce fino al 5G.

Un’app completa : semplice da usare e ricca di funzionalità come il riconoscimento SPID per attivare la SIM in pochi minuti.

Soddisfatti o rimborsati : hai 30 giorni per provare l’offerta e, se non ti convince, puoi chiedere il rimborso online in due click.

eSIM disponibile : attiva senza SIM fisica e gestisci più numeri sullo stesso dispositivo.

Promozioni extra: personalizza il tuo numero, invita amici per ottenere premi e raccogli sticker per ricariche omaggio.

Con ho. Mobile hai anche assistenza via WhatsApp, ricariche rapide con carta, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay, e la possibilità di parlare e navigare contemporaneamente grazie al VoLTE.

Per conoscere l'offerta completa di Ho. Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.