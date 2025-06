Promo estive ho.Mobile: imperdibili per goderti giga, minuti e SMS sotto l'ombrellone

Immagina di essere sdraiato in spiaggia, mentre il sole ti scalda e il vento ti scompiglia i capelli. Vuoi postare una foto, rispondere a messaggi e guardare qualche video senza pensieri? Ecco la soluzione: le offerte di ho. Mobile, perfette per accompagnarti in vacanza… e per tutto l’anno!

Con soli 6,99€ al mese, porti a casa 150 giga e chiamate e SMS illimitati: una combo perfetta per condividere le tue storie estive e rimanere sempre connesso. E se il tuo cuore batte già più veloce al pensiero del 5G, sappi che ho. Mobile ti accontenta: per 9,99€ al mese puoi goderti 200 giga in 5G, mentre a 11,99€ hai addirittura 250 giga, per streaming e chiamate senza interruzioni anche in vacanza.

Niente stress per i costi extra: solo tanti vantaggi

Non dovrai preoccuparti di costi nascosti: la SIM è gratis, l’attivazione costa solo 2,99€ e la prima ricarica è di 10€. Porti il tuo numero in ho. Mobile? Anche qui, attivazione a 2,99€ per la maggior parte degli operatori e la possibilità di mantenere il tuo numero storico. Tutto semplice e veloce, come un bagno al tramonto! Sai che puoi avere il 5G anche se hai un piano 4G? Basta attivare ho. Il Turbo: con solo 1,29€ in più al mese, la velocità del 5G è tutta tua! E quando vuoi, puoi disattivarlo senza problemi, direttamente dall’app. Tutte le offerte di ho. Mobile, a misura di estate (e di portafoglio!):

Offerte 5G : 200 giga a 9,99€ o 250 giga a 11,99€, con chiamate e SMS illimitati.

Offerte 4G : da 6,99€ al mese, con 150 giga e la solita qualità senza compromessi.

ho. Il Turbo: attiva e disattiva il 5G a tuo piacimento, a 1,29€ al mese.

Attivare la tua nuova offerta ho. Mobile è un gioco da ragazzi: vai sul sito, scegli la promo che fa per te e inizia subito a goderti la libertà di navigare e chiamare quanto vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.